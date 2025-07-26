Можно посмотреть за день: новый популярный мини-сериал Netflix, захватывающий с первой минуты

На Netflix появился очередной хит – новый детективный сериал "В глуши", где расследуют убийство. Он стал популярным как в Украине, так и во всем мире, и уже собрал миллионы просмотров.

Мини-сериал состоит всего из 6 эпизодов, что в среднем длятся около 45 минут. Поэтому его с легкостью можно осилить за выходные или даже один день. Кино 24 расскажет о нем подробнее.

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Главные роли в драме исполнили Эрик Бана, Сэм Нилл, Уилсон Бетел и другие.

О чем рассказывает сериал?

В национальном парке Йосемити происходит страшное убийство. Тело мертвой девушки падает с вершины горы прямо на двух альпинистов.

На это место прибывает специальный агент Службы национальных парков Кайл Тернер. Он сразу же берется за расследование загадочной смерти. Ему помогает напарница, которая переехала сюда из Лос-Анджелеса.

Сперва строгий Тернер с недоверием относится к своей коллеге. Но когда шаг за шагом им удается продвигаться в деле, взаимоотношения между ними становятся теплее. Расследование заставит их столкнуться с мрачными тайнами парка и сложными моментами из своей жизни.

"В глуши": смотрите трейлер онлайн

Сериал дебютировал на Rotten Tomatoes с высоким рейтингом в 81% от критиков и 88% от зрителей. Мрачная атмосфера, безупречная операторская работа и минималистичные диалоги получили одобрение от аудитории.

По отзывам критиков, сериал трудно назвать лучшим триллером за последнее время. Однако его интересно смотреть, а загадочная история заставляет оставаться прикованными к экрану.