Идеальным вариантом для этого станет просмотр украинского сериала. В нашей новой подборке от Кино 24 вы можете найти для себя лучшую ленту.

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Какие украинские сериалы посмотреть после работы?

"Кофе с кардамоном"

Это уже любимая мелодраматическая история, которая изрядно полюбилась украинцам. В центре сюжета Анна и ее история запретной любви. В 1 сезоне девушка боролась за свое место под солнцем и мужчину, которого любит. А уже во 2 сезоне, премьера которого состоится осенью 2025 года, Анна будет бороться и за свою землю.

"Кофе с кардамоном": смотрите онлайн трейлер сериала

"Телохранитель"

Это 8-серийная криминальная мелодрама с острым сюжетом и неожиданным финалом. По сюжету, Екатерина вынуждена возглавить семейный бизнес. Трагическая гибель родителей в ДТП 5 лет назад заставила девушку стала единственной наследницей холдинга, который с нуля создал ее папа. И один день изменит ее жизнь. Именно этот трагический случай покажет истинное лицо каждого, кто живет под одной крышей с Катей.

"Телохранитель": смотрите онлайн трейлер сериала

"Одна семья"

В центре событий – история молодой Оксаны Романюк, которая выросла в богатой фермерской семье на юге Украины. Она получала образование за рубежом, но впоследствии возвращается домой, где знакомится с Максимом.

Между молодыми возникает искреннее чувство, и им приходится скрывать свои отношения из-за давнего конфликта между их семьями. Их любовь расцветает, но надежды на совместное будущее разрушает война. Впоследствии Оксана узнает трагическую весть: Максим погиб на фронте.

"Одна семья": смотрите онлайн трейлер сериала

Чтобы спасти семейное дело, девушка соглашается на брак с братом погибшего – мужчиной, который одновременно является давним врагом ее семьи. Но сможет ли она найти счастье рядом с тем, кого не любит?