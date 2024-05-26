Топовые фильмы и сериалы: что посмотреть на Netflix в выходные

Выходные – идеальное время для развлечений и отдыха. Одним из вариантов может стать просмотр кино. Netflix приглашает окунуться в мир новейших фильмов и сериалов.

Кино 24 собрал для вас ленты и сериалы, которые точно вас очаруют. От увлекательных драм до романтических историй – это подборка для лучшего отдыха с Netflix.

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"Атлас"

Новый фильм с Дженнифер Лопес в главной роли рассказывают о высокотехнологичном будущем. Атлас Шеперд – блестящий аналитик, которая с подозрением относится к искусственному интеллекту.

Она отправляется в опасную миссию, целью которой является спасти мир от их же изобретений. Герои сталкиваются со страшными вызовами, тогда как Атласу нужно научиться доверять работу, что может быть единственной надеждой на спасение.

"Атлас": смотрите трейлер онлайн

"Уроки толерантности"

На Netflix теперь можно посмотреть интересную украинскую ленту с высоким рейтингом. Фильм рассказывает о семье Найдюков, которые живут в квартире, за которую до сих пор выплачивают кредит.

Чтобы справиться с проблемами и спасти своих родных, школьная учительница Надежда записывает семью на программу по евроинтеграции. По условиям гранта, они поселяют у себя представителя ЛГБТ – открытого гея Василия. Он помогает семье избавиться от стереотипов и сохранить теплые отношения в семье.

"Уроки толерантности": смотрите трейлер онлайн

"Бриджертоны: История королевы Шарлотты"

Если вы уже посмотрели новый сезон "Бриджертонов", не обойдите вниманием его спиноф. Он рассказывает историю молодой Шарлотты, которая обручена с королем Георгом против своей воли. Она прибыла в Лондон в день свадьбы. Девушка ищет ключ к сердцу короля и быстро приспосабливается к жизни во дворце.

"Бриджертоны: История королевы Шарлотты": смотрите трейлер онлайн

"Олененок"

Сериал "Олененок" – это новый хит Netflix, который заинтересует с первой минуты. В центре сюжета – бармен и комик Донни, который пытается решить проблемы из-за сложных отношений с девушкой и своего непростого психологического состояния. Однажды вечером в баре он угощает кофе женщину Марту. Та начинает его преследовать, ища парня в городе и отправляя сотни писем.

"Олененок": смотрите трейлер онлайн

Эти фильмы и сериалы – новинки на стриминговой платформе. Они одни из самых популярных сейчас, поэтому не пропустите. Желаем хорошего просмотра!