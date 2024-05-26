Кіно 24 зібрав для вас стрічки та серіали, які точно вас зачарують. Від захопливих драм до романтичних історій – це добірка для найкращого відпочинку з Netflix.

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"Атлас"

Новий фільм з Дженніфер Лопес у головній ролі розповідають про високотехнологічне майбутнє. Атлас Шеперд – блискуча аналітикиня, яка з підозрою ставиться до штучного інтелекту.

Вона вирушає у небезпечну місію, метою якої є врятувати світ від їхніх же винаходів. Герої стикаються зі страшними викликами, тоді як Атлас потрібно навчитися довіряти роботу, що може бути єдиною надією на спасіння.

"Атлас": дивіться трейлер онлайн

"Уроки толерантності"

На Netflix тепер можна подивитися цікаву українську стрічку з високим рейтингом. Фільм розповідає про сім'ю Найдюків, які живуть у квартирі, за яку досі виплачують кредит.

Щоб впоратися з проблемами та врятувати своїх рідних, шкільна вчителька Надія записує родину на програму з євроінтеграції. За умовами гранту, вони поселяють у себе представника ЛГБТ – відкритого гея Василя. Він допорає сім'ї позбутися стереотипів і зберегти теплі стосунки у родині.

"Уроки толерантності": дивіться трейлер онлайн

"Бріджертони: Історія королеви Шарлотти"

Якщо ви вже подивилися новий сезон "Бріджертонів", не оминіть увагою його спіноф. Він розповідає історію молодої Шарлотти, яка заручена з королем Георгом проти своєї волі. Вона прибула до Лондона в день весілля. Дівчина шукає ключ до серця короля та швидко пристосовується до життя у палаці.

"Бріджертони: Історія королеви Шарлотти": дивіться трейлер онлайн

"Оленя"

Серіал "Оленя" – це новий хіт Netflix, який зацікавить з першої хвилини. У центрі сюжету – бармен і комік Донні, який намагається владнати проблеми через складні стосунки з дівчиною та свій непростий психологічний стан. Одного вечора у барі він пригощає кавою жінку Марту. Та починає його переслідувати, шукаючи хлопця у місті й надсилаючи сотні листів.

"Оленя": дивіться трейлер онлайн

Ці фільми та серіали – новинки на стримінговій платформі. Вони одні з найпопулярніших зараз, тож не пропустіть. Бажаємо гарного перегляду!