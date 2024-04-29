Кино 24 собрал те кинокартины, что сейчас являются одними из самых популярных в Украине. Выбирайте тот фильм или сериал, что поможет вам качественно отдохнуть в этот вечер.

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Какие фильмы посмотреть вечером на Netflix

"Дятел Вуди отправляется в лагерь"

Непоседливый дятел Вуди постоянно в центре неприятностей. Комедийный фильм рассказывает о его очередных приключениях. Дятла выгоняют из леса, поэтому он находит для себя новый дом – лагерь "Ю-Ху". Вуди заводит друзей, вместе с которыми ему нужно бороться с новыми проблемами: в городе появляется инспектор, который хочет закрыть лагерь.

"Дятел Вуди отправляется в лагерь": смотрите трейлер онлайн

"Билет в рай"

Художественный фильм Ола Паркера вышел еще в 2022 году, но теперь его можно посмотреть на Netflix. В главных ролях – Джордж Клуни и Джулия Робертс. Лента рассказывает о выпускнице университета Рен, которая провожает свою подругу Лили на Бали.

Лили внезапно решила выйти замуж за молодого островитянина. Ее родители – Дэвид и Джорджия – развелись после 5 лет брака ярыми врагами. Они временно примиряются и отправляются на Бали, чтобы не дать дочери повторить их ошибку.

"Билет в рай": смотрите трейлер онлайн

Какие сериалы посмотреть на Netflix

"Преступники"

Новый немецкий сериал добавит красок в вечер тех, кто фанатеет от триллеров и историй об ограблениях. Он расскажет о бывшем взломщике сейфов, который в силу сложных обстоятельств возвращается к криминалу. Мужчина объединяется с еще одним профессионалом. Вместе им нужно устроить дерзкое ограбление и избежать преследований.

"Преступники": смотрите видео онлайн

"Наш живой мир"

Документальный и зрелищный сериал о природе точно поможет забыть обо всех проблемах и расслабиться. Рассказчица Кейт Бланшетт будет сопровождать зрителя в историях о сообразительности живых организмов. Мини-сериал обо всем живом на нашей планете будет вдохновлять и поражать с каждой минутой.

"Наш живой мир": смотрите видео онлайн

Надеемся, среди этого перечня вы найдете что-то для себя. Желаем приятного вечера и просмотра!