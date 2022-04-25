В семейном кругу: что посмотреть на пасхальных выходных

Война изменила планы каждого, но больше всего хочется провести качественное время с родными. После того как попробуете все куличи, предлагаем посмотреть душевные киноленты, которые заставят вас улыбнуться.

Святое время Пасхи – теплое и уютное время с семьей. Специально к Воскресению Христову и пасхальным выходным мы подобрали несколько семейных фильмов, которые идеально впишутся в атмосферу праздника.

Читайте также 10 фильмов, которые должен посмотреть каждый украинец в 2022 году

Что посмотреть на пасхальных выходных

"Вторая жизнь Уве"

Год: 2015

Страна: Швеция

Рейтинг IMDb: 7,7

Оригинальное название: En man som heter Ove

Кто же такой Уве? Пожилой ворчун, который достает соседей вечными придирками. Его злит все вокруг: мусор за пределами свалки или неправильно припаркованная машина. И, кажется, он терпеть не может никого и ничего во всем мире. Он живет один в своем доме, день за днем придерживаясь четких правил и принципов, а на других людей смотрит так, будто они только и делают, что пытаются испортить ему жизнь. Однако однажды, у него появляются соседи – оживленные и разговорчивые. Общаясь с ними, Уве становится совсем другим. Какой он – настоящий Уве – ищите ответы в фильме.

Кинолента снята по мотивам одноименной книги Фредрика Бакмана.

"Вторая жизнь Уве" 2015: смотрите трейлер

"Кристофер Робин"

Год: 2018

Страна: США, Великобритания

Рейтинг IMDb: 7,3

Оригинальное название: Christopher Robin

Мы взрослеем, а детские игры всегда вспоминаем с улыбкой. Когда-то Кристофер Робин вместе со своими друзьями: Винни Пухом, Кроликом, Тигром, Совой, Пятачком, Иа-Иа и Кенго, путешествовал по Стоакровом лесу. Сегодня он – отец, взрослый мужчина и добросовестный работник. Вся его жизнь сосредоточена вокруг работы, поэтому времени на развлечения с семьей – не хватало.

Вдруг Кристофер Робин встречает своего давнего друга Винни Пуха. Медвежонок вернулся, чтобы напомнить взрослому занятому мужчине, что в душе он всегда остается беззаботным мальчиком.

Семейный фильм является игровой адаптацией всемирно известной сказки Алана Милна.

"Кристофер Робин" 2018: смотрит трейлер

"Приключения Реми"

Год: 2018

Страна: Франция, Бельгия

Рейтинг IMDb: 7,1

Оригинальное название: Rémi sans famille

События в фильме происходят во Франции в середине XIX века. 10-летний сирота Реми живет с приемными родителями. Когда семью постигли финансовые затруднения, отчим решил отвести Реми в детский приют. По дороге мальчик пытается убежать и встречает старого уличного артиста. Этот дедушка договорился с отчимом, заплатив ему деньги, и забрал Реми с собой. У Реми проявляется музыкальный талант, и странствующий музыкант создает новые песни, которые они с мальчиком исполняют во время своих путешествий.

Драматическая комедия является экранизацией известного французского романа Гектора Мало "Без семьи".

"Приключения Реми" 2018: смотрите трейлер

"Дедушка нелёгкого поведения"

Год: 2021

Страна: США, Великобритания, Канада

Рейтинг IMDb: 5,6

Оригинальное название: The War with Grandpa

Мальчик Питер переживает трудный период в своей жизни. Недавно умерла его любимая бабушка. Дедушка приехал к ним погостить, так думал мальчик, но все произошло иначе. Он будет жить с ними не определенное время. Что больше всего поразило мальчика – это то, что дедушка будет жить в его комнате. Конечно, Питер переселяется в тесную комнатку на чердаке, поскольку с дедушкой он жить отказывается.

Несмотря на любовь к семье, мальчик все же начинает войну против дедушки. Верные друзья ему охотно в этом помогают. Но оказывается, что и дедушка не планирует сидеть сложа руки и терпеть издевательства внука.

Семейная комедия снята по детскому роману писателя Роберта Киммела Смита.

"Дедушка нелёгкого поведения" 2021: смотрите трейлер

"Соник в кино"

Год: 2019

Страна: США, Япония, Канада

Рейтинг IMDb: 6,5

Оригинальное название: Sonic the Hedgehog

В центре сюжета – парень по имени Том, который работает в полиции. Он стремится сделать карьеру, но ему постоянно что-то мешает. Внезапно он встречает странное существо. Это похожий на ежа пришелец Соник. Создание может двигаться с огромной скоростью. Чтобы его поймать, власть нанимает злого и безжалостного доктора Айво Роботника, известного по имени Эггман. Безумный ученый мечтает подчинить себе всю планету.

"Соник в кино" 2019: смотрите трейлер