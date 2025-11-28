3 мини-сериала с невероятно интересным сюжетом для идеальных выходных

Вечер пятницы, а также следующие два дня идеально подходят для того, чтобы окунуться в мир кино. Если у вас немного времени, но хочется увидеть увлекательную историю, то лучшим выбором станут мини-сериалы.

24 Канал выбрал три мини-сериала, которые впоследствии захочется пересматривать снова и снова.

Что посмотреть на выходных?

"Большая маленькая ложь"

Рейтинг IMDb: 8,4

Количество сезонов: 2

Количество серий: 14

История разворачивается в небольшом городке Монтерей, где матери слишком сильно опекают своих детей, а главы семьи зарабатывают миллионы. Но часто в идеальном мире слишком много тайн. Вдруг в город переезжает мать-одиночка Джейн, которая среди всей картины общества становится "белой вороной".

Однажды в Монтерее происходит убийство, а следствие скрывает имя жертвы. Но известно одно – каждая семья каким-то образом связана с этой историей.

"Большая маленькая ложь": смотрите онлайн трейлер сериала

"Локерби: В поисках правды"

Рейтинг IMDb: 7,9

Количество сезонов: 1

Количество серий: 5

Этот мини-сериал рассказывает об одной из крупнейших трагедий в истории Англии – пассажирский авиалайнер после взлета взорвали бомбой. Это произошло над шотландским городом Локерби. Джим Свайер и его жена пытаются добиться справедливости для жертв трагедии, ведь среди погибших – их дочь.

"Локерби: В поисках правды": смотрите онлайн трейлер сериала

"Потерянные цветы Элис Гарт"

Рейтинг IMDb: 7,8

Количество сезонов: 1

Количество серий: 7

Будучи ребенком, Элис теряет сразу двух родителей во время загадочного пожара. Она отправляется на цветочную ферму к бабушке, где узнает тайны о себе и семье. Рассказ охватывает несколько десятилетий, когда Элис из ребенка превращается в женщину.

"Потерянные цветы Элис Гарт": смотрите онлайн трейлер сериала

