Шпионский триллер с высоким рейтингом: новый сериал, который стоит посмотреть на выходных

Если в выходные у вас есть желание окунуться в интересную и остросюжетную историю, обратите внимание на сериал "Черные голуби". Он станет идеальным вариантом для просмотра, чтобы отдохнуть и забыть о будничных делах.

Шпионский триллер с Кирой Найтли в главной роли вышел в декабре 2024 и за короткое время успел завоевать высокие оценки критиков. Его можно посмотреть на выходных на Netflix, передает 24 Канал.

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Британский сериал с Кирой Найтли, Беном Уишоу и Сарой Ланкашир в главных ролях состоит из 6 эпизодов. Его уже продлили на второй сезон.

Сюжет сериала

Главная героиня Хелен Уэбб на первый взгляд является образцовой женой британского чиновника и матерью двоих детей. Однако на самом деле она работает агентом в частной шпионской организации "Черные голуби", которая занимается сбором и продажей конфиденциальной информации.

После убийства ее тайного любовника, Джейсона, Хелен оказывается в опасности. Для ее защиты организация привлекает Сэма Янга, ее старого друга и наемника. Вместе они пытаются раскрыть заговор, который связывает криминальный мир Лондона с международным политическим кризисом.

"Черные голуби": смотрите трейлер онлайн

Отзывы критиков

Сериал в первые дни после премьеры получил идеальный рейтинг 100% на Rotten Tomatoes. Сейчас его рейтинг составляет 94%.

Сочетая несколько жанров в действительно уникальный боевик-триллер, "Черные голуби" точно поражают свою цель,

– пишут критики.

Кроме положительных отзывов, сериал получил номинации на престижные премии. Кира Найтли получила номинацию на "Золотой глобус" за лучшую женскую роль в драме. Также "Черные голуби" номинирован как "лучший новый сериал" на GLAAD Media Award.

Эта остросюжетная история о двойной жизни, заговора и опасных секретах держит в напряжении с первой до последней минуты. Обязательно добавьте ее в список сериалов, которые стоит посмотреть.