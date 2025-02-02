Шпигунський трилер з Кірою Найтлі в головній ролі вийшов у грудні 2024 та за короткий час встиг завоювати високі оцінки критиків. Його можна переглянути на вихідних на Netflix, передає 24 Канал.

Дивіться також Що дивитися в лютому: 5 найцікавіших серіалів, які вийдуть цього місяця

Британський серіал із Кірою Найтлі, Беном Вішоу та Сарою Ланкашир у головних ролях складається з 6 епізодів. Його вже продовжили на другий сезон.

Сюжет серіалу

Головна героїня Гелен Вебб на перший погляд є зразковою дружиною британського чиновника та матір'ю двох дітей. Однак насправді вона працює агентом у приватній шпигунській організації "Чорні голуби", яка займається збором та продажем конфіденційної інформації.

Після вбивства її таємного коханця, Джейсона, Гелен опиняється в небезпеці. Для її захисту організація залучає Сема Янга, її старого друга та найманця. Разом вони намагаються розкрити змову, яка пов'язує кримінальний світ Лондона з міжнародною політичною кризою.

"Чорні голуби": дивіться трейлер онлайн

Відгуки критиків

Серіал у перші дні після прем'єри отримав ідеальний рейтинг 100% на Rotten Tomatoes. Зараз його рейтинг складає 94%.

Поєднуючи кілька жанрів у справді унікальний бойовик-трилер, "Чорні голуби" точно вражають свою ціль,

– пишуть критики.

Окрім позитивних відгуків, серіал отримав номінації на престижні премії. Кіра Найтлі отримала номінацію на "Золотий глобус" за найкращу жіночу роль у драмі. Також "Чорні голуби" номінований як "найкращий новий серіал" на GLAAD Media Award.

Ця гостросюжетна історія про подвійне життя, змови та небезпечні секрети тримає в напрузі з першої до останньої хвилини. Обов'язково додайте її до списку серіалів, які варто переглянути.