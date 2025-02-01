Цього місяця вийдуть як абсолютно нові захопливі проєкти, так і продовження популярних шоу попередніх років. 24 Канал розповість про серіали лютого, які варті перегляду.

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"Касандра"

Прем'єра: 6 лютого

Німецька сім'я заселяється у вінтажний будинок з "розумними" функціями. В оселі перебуває роботизована помічниця. Через те, що в домі вже давно ніхто не жив, вона піде на все, щоб утримати мешканців.

"Касандра": дивіться трейлер онлайн

"Яблучний оцет"

Прем'єра: 6 лютого

Серіал заснований на реальних подіях. Дві молоді жінки пропагують методи оздоровлення, які начебто здатні вилікувати рак та інші смертельні хвороби. Белль Гібсон та її подруга створюють цілу імперію здорового способу життя, переконуючи світ у брехні.

"Яблучний оцет": дивіться трейлер онлайн

"Кобра Кай" 6 сезон

Прем'єра: 13 лютого

Серіал, що заснований на фільмі "Малюк-каратист", повертається з новим сезоном. Він розповідатиме про вже дорослих героїв оригінального фільму - суперників Даніела ЛаРуссо і Джонні Лоуренса. Один став власником мережі автосалонів, інший має випадкові підзаробітки. Коли один з них вирішує відкрити школу карате, інший не може змовчати.

"Кобра Кай" 6 сезон: дивіться трейлер онлайн

"Нульовий день"

Прем'єра: 20 лютого

Колишній президент США отримує завдання – знайти джерело руйнівної кібератаки, через яку загинуло багато людей. На шляху до правильних відповідей він стикається з брехнею, амбіціями впливових людей та власними темними сторонами.

"Нульовий день": дивіться трейлер онлайн

"Форс-мажори: Лос-Анджелес"

Прем'єра: 23 лютого

Це продовження популярного серіалу, в якому знімалась Меган Маркл. У центрі сюжету – колишній прокурор з Нью-Йорка Тед Блек, який хоче розпочати нове життя в Лос-Анджелесі. Він прагне врятувати свою фірму від кризи, але для цього йому потрібно буде постати у новій ролі.

"Форс-мажори: Лос-Анджелес": дивіться трейлер онлайн