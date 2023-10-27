Готовьте попкорн: 3 комедии на Netflix, которые нужно посмотреть в пятницу
Наступила долгожданная пятница, а это значит, что есть прекрасная возможность провести время с родными. Атмосферный вечер идеально дополнит легкий фильм, за просмотром которого можно посмеяться и отвлечься от ежедневной рутины.
24 Канал собрал 3 фильма, которые следует посмотреть на Netflix вечером. Смотрите трейлеры и выбирайте комедию для семейного просмотра, который вам понравится.
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"Загадочное убийство"
Рейтинг IMDb: 6.0
Год: 2019
Жанр: комедия
Страна: США
В главных ролях: Адам Сендлер, Дженнифер Энистон, Люк Эванс
Полицейский из Нью-Йорка и его жена-парикмахер отправляются в долгожданное путешествие по Европе и пытаются раскрыть загадочное убийство, случившееся на борту яхты миллиардера.
"Загадочное убийство": смотрите онлайн трейлер фильма
В 2023 году на Netflix вышло продолжение любимой истории с Дженнифер Энистон в главной роли.
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"Любовь и другие неприятности"
Рейтинг IMDb: 5.6
Год: 2006
Жанр: романтическая комедия
Страна: США
В главных ролях: Мэттью Макконехи, Сара Джессика Паркер, Зои Дешанель, Джастин Барта, Брэдли Купер, Терри Брэдшоу
Родители устали, что взрослый сын до сих пор живет с ними, поэтому решают нанять женщину, которая профессионально заставляет мужчин влюбиться в себя и выманивает их из родительского дома.
"Любовь и другие неприятности": смотрите онлайн трейлер фильма
"Поцелуй на удачу"
Рейтинг IMDb: 5.4
Год: 2006
Жанр: романтическая комедия, драма, фэнтези
Страна: США
В главных ролях: Линдси Логан, Крис Пайн, Семер Армстронг, Бри Тернер, Фейзон Лав, Мисси Пайл
Главной героини – специалистке по связям с общественностью всегда и во всем везло. Однако после поцелуя с незнакомцем на балу-маскараде девушка начинает притягивать неудачи.
"Поцелуй на удачу": смотрите онлайн трейлер фильма