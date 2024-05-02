Украинская лента первая в списке: 10 самых популярных фильмов и сериалов на Netflix

На Netflix снова обновился список самых популярных лент, которые сейчас выбирают киноманы. В коллекции самых популярных фильмов лидером стала документальная работа украинского журналиста Мстислава Чернова, которая в этом году получила премию Оскар.

Но, кроме "20 дней в Мариуполе" в списке самых популярных лент Netflix есть ряд других фильмов и сериалов, которые стоят вашего просмотра. Поэтому в материале Кино 24 смотрите, что это за кинокартины.

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Самые популярные фильмы на Netflix

"20 дней в Мариуполе" – оскароносный документальный фильм Мстислава Чернова, который уже вторую неделю подряд держится в топ 10 самых популярных лент на Netflix.

"Мятежный месяц. Часть 2: Та, что оставляет шрамы" – новинка в мире фэнтези 2024 года. Фильм разворачивает эпическую сагу о Кору и других воинов, которые готовы пожертвовать всем в борьбе рядом с народом Вельдту.

"Дятел Вуди отправляется в лагерь" – это популярный анимационный фильм 2024 года. Это история о том, как Вуди выгоняют из леса, а он находит новый дом в лагере "Ю-Ху". Но все меняется, когда появляется инспектор, который угрожает закрыть лагерь.

"Билет в рай" – комедия рассказывает о бывших супругах, которые, чтобы помешать своей дочери выйти замуж за местного жителя Бали, не рассматривая альтернатив, отправляется вслед за ней на тропический остров. Они сталкиваются с ситуациями, которые пытаются спасти их дочь от ошибки, которую они сами совершили 25 лет назад.

"Восьмерка за серебро" – это фильм в жанре ужаса, который вышел еще в 2021 году.

Также в список самых популярных попали фильмы: "Прокачайте здоровье: Тайны кишечника", "Мятежная луна. Часть 1: Дитя огня", "Слезоточивый", "Ирландское желание" и "Дева против беды".

Самые популярные сериалы на Netflix

"Джентльмены" 1 сезон

"Хороший доктор", 1 сезон

"Мертвые парни-детективы", 1 сезон

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"Мертвые парни-детективы": смотрите онлайн трейлер сериала

"Оленёнок "

" "Проблема трех тел"

"Преступники"

"Преступники": смотрите онлайн трейлер сериала

"Бандиты: В поисках золота"

"Бриджертоны" 1 сезон

"Бриджертоны" 2 сезон

"Наш живой мир"

"Наш живой мир": смотрите онлайн трейлер сериала

Совсем скоро долгожданные праздничные выходные. Прекрасная возможность, чтобы отдохнуть за просмотром замечательного фильма или сериала. Поэтому выбирайте ленту в нашем материале и смотрите на Netflix.