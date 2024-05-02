Але, окрім "20 днів у Маріуполі" у списку найпопулярніших стрічок Netflix є низка інших фільмів і серіалів, які вартують вашого перегляду. Тому у матеріалі Кіно 24 дивіться, що це за кінокартини.
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Найпопулярніші фільми на Netflix
- "20 днів у Маріуполі" – оскароносний документальний фільм Мстислава Чернова, який уже другий тиждень поспіль тримається у топ 10 найпопулярніших стрічок на Netflix.
- "Бунтівний місяць. Частина 2: Та, що лишає шрами" – новинка у світі фентезі 2024 року. Фільм розгортає епічну сагу про Кору та інших воїнів, які готові пожертвувати усім у боротьбі поруч із народом Вельдту.
- "Дятел Вуді вирушає у табір" – це популярний анімаційний фільм 2024 року. Це історія про те, як Вуді виганяють із лісу, а він знаходить новий дім у таборі "Ю-Ху". Але все змінюється, коли з'являється інспектор, який погрожує закрити табір.
- "Квиток до раю" – комедія розповідає про колишнє подружжя, яке, щоб завадити своїй доньці вийти заміж за місцевого жителя Балі, не розглядаючи альтернатив, вирушає слідом за нею на тропічний острів. Вони стикаються з ситуаціями, які намагаються врятувати їхню доньку від помилки, яку вони самі скоїли 25 років тому.
- "Вісімка за срібло" – це фільм у жанрі жаху, який вийшов ще у 2021 році.
Також у список найпопулярніших потрапили фільми: "Прокачайте здоров’я: Таємниці кишківника", "Бунтівний місяць.Частина 1: Дитя вогню", "Сльозотворець", "Ірландське бажання" та "Діва проти біди".
Найпопулярніші серіали на Netflix
- "Джентльмени" 1 сезон
- "Хороший лікар", 1 сезон
- "Мертві хлопці-детективи", 1 сезон
"Мертві хлопці-детективи": дивіться онлайн трейлер серіалу
- "Оленя"
- "Проблема трьох тіл"
- "Злочинці"
"Злочинці": дивіться онлайн трейлер серіалу
- "Бандити: У пошуках золота"
- "Бріджертони" 1 сезон
- "Бріджертони" 2 сезон
- "Наш живий світ"
"Наш живий світ": дивіться онлайн трейлер серіалу
Зовсім скоро довгоочікувані святкові вихідні. Чудова можливість, аби віддихнути за переглядом чудового фільму чи серіалу. Тому обирайте стрічку у нашому матеріалі та дивіться на Netflix.