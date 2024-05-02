Але, окрім "20 днів у Маріуполі" у списку найпопулярніших стрічок Netflix є низка інших фільмів і серіалів, які вартують вашого перегляду. Тому у матеріалі Кіно 24 дивіться, що це за кінокартини.

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Найпопулярніші фільми на Netflix

"20 днів у Маріуполі" – оскароносний документальний фільм Мстислава Чернова, який уже другий тиждень поспіль тримається у топ 10 найпопулярніших стрічок на Netflix.

"Бунтівний місяць. Частина 2: Та, що лишає шрами" – новинка у світі фентезі 2024 року. Фільм розгортає епічну сагу про Кору та інших воїнів, які готові пожертвувати усім у боротьбі поруч із народом Вельдту.

"Дятел Вуді вирушає у табір" – це популярний анімаційний фільм 2024 року. Це історія про те, як Вуді виганяють із лісу, а він знаходить новий дім у таборі "Ю-Ху". Але все змінюється, коли з'являється інспектор, який погрожує закрити табір.

"Квиток до раю" – комедія розповідає про колишнє подружжя, яке, щоб завадити своїй доньці вийти заміж за місцевого жителя Балі, не розглядаючи альтернатив, вирушає слідом за нею на тропічний острів. Вони стикаються з ситуаціями, які намагаються врятувати їхню доньку від помилки, яку вони самі скоїли 25 років тому.

"Вісімка за срібло" – це фільм у жанрі жаху, який вийшов ще у 2021 році.

Також у список найпопулярніших потрапили фільми: "Прокачайте здоров’я: Таємниці кишківника", "Бунтівний місяць.Частина 1: Дитя вогню", "Сльозотворець", "Ірландське бажання" та "Діва проти біди".

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

Найпопулярніші серіали на Netflix

"Джентльмени" 1 сезон

"Хороший лікар", 1 сезон

"Мертві хлопці-детективи", 1 сезон

"Мертві хлопці-детективи": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Оленя"

"Проблема трьох тіл"

"Злочинці"

"Злочинці": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Бандити: У пошуках золота"

"Бріджертони" 1 сезон

"Бріджертони" 2 сезон

"Наш живий світ"

"Наш живий світ": дивіться онлайн трейлер серіалу

Зовсім скоро довгоочікувані святкові вихідні. Чудова можливість, аби віддихнути за переглядом чудового фільму чи серіалу. Тому обирайте стрічку у нашому матеріалі та дивіться на Netflix.