Что смотрят украинцы на Netflix: 10 самых популярных фильмов недели

Стриминговый сервис Netflix обновил рейтинг самых популярных фильмов среди украинских пользователей. На этот раз предпочтения зрителей оказались довольно разнообразными.

Если вы не знаете, что посмотреть вечером, обратите внимание на главные хиты недели от Netflix, которые точно стоят вашего времени.

"Унабомбер"

Рейтинг IMDb – 6,2

Фильм основан на реальных событиях и раскрывает историю Теодора Качинского сразу в двух временных линиях. Сначала сюжет знакомит нас с молодым гениальным студентом Гарварда, который участвует в жестоких психологических экспериментах. Эти эксперименты фатально влияют на психику юноши и навсегда меняют его сознание. Впоследствии действие переносится на несколько десятилетий вперед, показывая масштабную охоту ФБР на террориста.

"Унабомбер": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают мощную актерскую игру Джейкоба Трембле и Рассела Кроу, а также напряженную атмосферу триллера. В то же время киноэксперты критикуют картину за слабую динамику, недостаточное раскрытие мотивов преступника и неудачное сочетание двух временных линий, что делает повествование несколько поверхностным.

"Шептун"

Рейтинг IMDb – 6,2

Овдовевший писатель после трагической потери жены пытается наладить жизнь вместе с маленьким сыном в тихом провинциальном городке. Неожиданно ребенка похищает неизвестный, действия которого жутко напоминают дела давно заключенного маньяка по прозвищу "Шептун". Ради спасения сына герой обращается за помощью к своему отчужденному отцу – опытному детективу в отставке. Вместе они раскрывают мрачные семейные тайны и сталкиваются с настоящим злом, которое все это время таилось рядом.

"Шептун": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes фильм получил хорошие отзывы за жуткую атмосферу, напряженный саундтрек и убедительную игру Роберта Де Ниро и Адама Скотта. Критики отмечают, что картина уверенно держит зрителя в напряжении до самого финала, хотя порой и опирается на знакомые жанровые клише триллеров о серийных убийцах.

"Лучшие из лучших" (2026)

Рейтинг IMDb – 5,0

После поступления в колледж две подруги детства присоединяются к местной команде по болливудским танцам. Девушки стремятся одержать победу на национальном чемпионате США. Однако мир студенческих соревнований оказывается гораздо более безжалостным, чем они ожидали. На пути к успеху главным героиням придется выдержать жесткую конкуренцию и преодолеть внутренние конфликты, чтобы сохранить свою дружбу.

"Лучшие из лучших": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes обозреватели искренне хвалят яркую болливудскую хореографию, энергичный саундтрек и легкий юмор. В то же время рецензенты часто отмечают чрезмерную предсказуемость сюжета, банальные студенческие клише и слишком шаблонный счастливый финал.

Среди других фильмов, вошедших в десятку самых популярных в Украине:

"Загадочная женщина";

"Новокаин";

"Зачем мы опять женимся?";

"72 часа";

"Шрек";

"Двойная игра";

"В чужой шкуре".

А если вы ищете интересный сериал Netflix на вечер, то стриминговая платформа уже опубликовала список самых популярных фильмов, которые смотрели украинцы на прошлой неделе.