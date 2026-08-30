10 самых популярных сериалов Netflix, которые сейчас обожают украинцы

Ищете, что посмотреть вечером после насыщенного дня? Украинцы уже определились со своими фаворитами на Netflix и составили разнообразный список, включающий напряженные детективы, спортивные биографии и легкие летние романы.

24 Канал подробнее рассказывает о сериалах, которые сейчас возглавляют украинский топ стриминговой платформы Netflix, об их рейтингах на IMDb и оценках критиков.

"Моя блестящая карьера", 1 сезон

Рейтинг IMDb – 7,0

События разворачиваются в живописной, но консервативной австралийской глубинке на рубеже XIX и XX веков. Юная и талантливая Сибилла стремится обрести творческую свободу и мечтает реализовать себя в литературе. Однако семья настаивает на замужестве ради финансового спасения, ставя девушку перед выбором между безопасным будущим и собственным призванием. Не желая подчиняться устаревшим обычаям, героиня бросает вызов патриархальным нормам и выбирает тернистый путь к мечте.

"Моя блестящая карьера": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes проект получил положительные отзывы за глубину раскрытия феминистской темы, очаровательную атмосферу эпохи и изящную игру ведущих актеров.

"Моя жизнь с Уолтерами", 2 сезон

Рейтинг IMDb – 6,8

После трагической гибели родителей в автокатастрофе юная Джеки покидает родной Нью-Йорк и отправляется в провинциальный городок в Колорадо. Там ее принимает семья давней подруги мамы, которая воспитывает шумную компанию мальчишек. Оказавшись под одной крышей с большой семьей, девушка пытается справиться с травмой, сосредоточиться на учебе и приспособиться к новой жизни. Впрочем, все существенно усложняется, когда между ней и двумя очень разными по темпераменту братьями разгорается запутанный любовный треугольник.

"Моя жизнь с Уолтерами": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты называют сериал уютной и эмоциональной подростковой драмой. Обозреватели отмечают теплую семейную атмосферу, колоритные горные пейзажи и убедительную химию между молодыми актерами.

"Внешние отмели"

Рейтинг IMDb – 7,5

События разворачиваются на побережье Северной Каролины, где отчетливо ощущается пропасть между состоятельными отдыхающими и местными подростками-рабочими. Лидер компании местных юношей Джон Би случайно находит зацепку, которая может пролить свет на таинственное исчезновение его отца. Вместе с друзьями он отправляется на поиски затонувшего корабля с тоннами золота на борту, но вскоре на их пути появляются опасные люди.

"Внешние отмели": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes критики отмечают сериал за безумную динамику, яркую визуальную составляющую и дух приключений. Обозреватели отмечают, что сериал мастерски держит интригу и дарит ностальгическую летнюю атмосферу.

"Теракт над Локерби"

Рейтинг IMDb – 7 ,5

Драматический мини-сериал подробно воссоздает хронику одной из самых ужасных авиакатастроф конца XX века, когда взрыв пассажирского лайнера потряс шотландский городок Локерби. Сюжет сосредоточен на сложном международном расследовании спецслужб, которые по мельчайшим обломкам пытаются восстановить ход трагедии. Параллельно история показывает борьбу семей погибших за правду и справедливость на протяжении десятилетий.

"Теракт над Локерби": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes обозреватели высоко оценили проект за документальную точность и отсутствие излишних спекуляций на теме горя. Рецензенты подчеркивают сильную актерскую игру и подробное показание работы следственных групп.

"Я тебя отыщу"

Рейтинг IMDb – 7,1

Дэвид отбывает пожизненное заключение в тюрьме строгого режима по обвинению в жестоком убийстве собственного маленького сына, хотя он не совершал этого преступления. Годами мужчина живет с невыразимой болью утраты, пока неожиданно не получает фотографию, на которой узнает своего уже взрослого сына. Поняв, что мальчик жив, герой решается на дерзкий и отчаянный побег из-под стражи. Теперь ему придется скрываться от правоохранителей, распутывать опасный заговор и сделать все, чтобы вернуть ребенка.

"Я тебя отыщу": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на сайте Rotten Tomatoes триллер хвалят за неожиданные сюжетные повороты. Критики отмечают, что напряженный темп повествования и искренняя родительская драма держат зрителя в постоянном напряжении до самого финала.

Среди других сериалов, вошедших в десятку самых популярных в Украине:

"Моуринью" , 1 сезон.

, 1 сезон. "Элитные силы ", 1 сезон.

", 1 сезон. "Разговоры с убийцей: записи Чарльза Мэнсона ", 1 сезон.

", 1 сезон. "Кровавая жертва ", 1 сезон.

", 1 сезон. "Оазис", 1 сезон.

Кстати, если вы любите сериал "Эмили в Париже", то для вас есть хорошие новости. На днях стало известно, где окажется главная героиня и с кем она будет в финальном сезоне сериала.