24 Канал розповідає детальніше про серіали, які зараз очолюють український топ стримінгу Netflix, їхні рейтинги IMDb та оцінки критиків.

"Моя блискуча кар'єра", 1 сезон

Рейтинг IMDb – 7,0

Події розгортаються в мальовничій, але консервативній австралійській глибинці на зламі XIX і XX століть. Юна й талановита Сибілла прагне здобути творчу свободу та мріє реалізувати себе в письменництві. Однак родина наполягає на заміжжі заради фінансового порятунку, тож ставить дівчину перед вибором між безпечним майбутнім і власним покликанням. Не бажаючи коритися застарілим звичаям, героїня кидає виклик патріархальним нормам та обирає тернистий шлях до мрії.

"Моя блискуча кар'єра": дивіться трейлер серіалу онлайн

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes проєкт отримав схвальні відгуки за глибину розкриття феміністичної теми, чарівну атмосферу епохи та витончену гру провідних акторів.

"Моє життя з Волтерами", 2 сезон

Рейтинг IMDb – 6,8

Після трагічної загибелі батьків у автокатастрофі юна Джекі залишає рідний Нью-Йорк і вирушає до провінційного містечка в Колорадо. Там її приймає сім'я давньої маминої подруги, яка виховує галасливу компанію хлопців. Опинившись під одним дахом із великою родиною, дівчина намагається впоратися з травмою, зосередитися на навчанні та пристосуватися до нового життя. Втім, усе суттєво ускладнюється, коли між нею та двома дуже різними за темпераментом братами спалахує заплутаний любовний трикутник.

"Моє життя з Волтерами": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes рецензенти називають серіал затишною та емоційною підлітковою драмою. Оглядачі відзначають теплу сімейну атмосферу, колоритні гірські пейзажі та переконливу хімію між молодими акторами.

"Зовнішні мілини"

Рейтинг IMDb – 7,5

Події розгортаються на узбережжі Північної Кароліни, де чітко відчувається прірва між заможними відпочивальниками та місцевими підлітками-робітниками. Ватажок компанії місцевих юнаків Джон Бі випадково знаходить зачіпку, яка може пролити світло на таємниче зникнення його батька. Разом із друзями він вирушає на пошуки затонулого корабля з тоннами золота на борту, але незабаром на їхньому шляху з'являються небезпечні люди.

"Зовнішні мілини": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes критики відзначають серіал за шалену динаміку, яскравий візуал і пригодницький дух. Оглядачі вказують, що стрічка майстерно тримає інтригу та дарує ностальгійну літню атмосферу.

"Теракт над Локербі"

Рейтинг IMDb – 7,5

Драматичний мінісеріал детально відтворює хроніку однієї з найжахливіших авіакатастроф кінця XX століття, коли вибух пасажирського лайнера сколихнув шотландське містечко Локербі. Сюжет зосереджений на складному міжнародному розслідуванні спецслужб, які за найменшими уламками намагаються відновити перебіг трагедії. Паралельно історія показує боротьбу родин загиблих за правду та справедливість протягом десятиліть.

"Теракт над Локербі": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes оглядачі високо оцінили проєкт за документальну точність і відсутність зайвої спекуляції на темі горя. Рецензенти підкреслюють сильну акторську гру та детальний показ роботи слідчих груп.

"Я тебе відшукаю"

Рейтинг IMDb – 7,1

Девід відбуває довічне покарання у в'язниці суворого режиму за звинуваченням у жорстокому вбивстві власного маленького сина, хоча він не вчиняв цього злочину. Роками чоловік живе з невимовним болем утрати, поки несподівано не отримує знімок, на якому впізнає свого вже дорослого сина. Зрозумівши, що хлопчик живий, герой наважується на зухвалу й відчайдушну втечу з-під варти. Тепер йому доведеться переховуватися від правоохоронців, розплутувати небезпечну змову та зробити все, щоб повернути дитину.

"Я тебе відшукаю": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: На сайті Rotten Tomatoes трилер хвалять за несподівані сюжетні повороти. Критики зазначають, що напружений темп розповіді та щира батьківська драма тримають глядача в постійній напрузі до самого фіналу.

Серед інших серіалів, які увійшли до десятки найпопулярніших в Україні:

" Моурінью ", 1 сезон.

", 1 сезон. " Елітні сили ", 1 сезон.

", 1 сезон. " Розмови з вбивцею: Записи Чарльза Менсона ", 1 сезон.

", 1 сезон. " Кривава жертва ", 1 сезон.

", 1 сезон. "Оазис", 1 сезон.

До речі, якщо ви полюбляєте серіал "Емілі в Парижі", то для вас є хороші новини. Днями стало відомо, де опиниться головна героїня і з ким вона буде у фінальному сезоні стрічки.