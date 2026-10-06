10 самых популярных сериалов Netflix, которые сейчас обожают украинцы

Ищете, что посмотреть вечером после насыщенного дня? Украинцы уже определились со своими фаворитами на Netflix и составили контрастный список, в который вошли напряженные детективы и биографические сериалы.

24 Канал подробнее рассказывает о сериалах, которые сейчас возглавляют украинский топ стриминговой платформы Netflix, об их рейтингах на IMDb и оценках критиков.

"Последнее дело Холмса"

Рейтинг IMDb – 6,2

Испанский детективный мини-сериал переносит зрителей в 1959 год на остров возле Мальорки, изолированный из-за сильного шторма. Когда в местном отеле происходит загадочное убийство, расследованием занимается пожилой актер, когда-то прославившийся исполнением роли Шерлока Холмса. Используя дедуктивные методы своего экранного персонажа, он пытается разоблачить преступника среди тринадцати гостей, каждый из которых скрывает свои мотивы и может оказаться убийцей.

"Последнее дело Холмса": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты хвалят атмосферную локацию изолированного отеля, элегантную эстетику конца 50-х годов и харизматичную игру Хосе Коронадо. В то же время обозреватели критикуют картину за чрезмерную предсказуемость классических жанровых клише, медленный темп повествования и ощутимый приоритет формы над динамикой сюжета.

"Монстр: История Лиззи Борден"

Рейтинг IMDb – 7,7

Сюжет сериала разворачивается в 1892 году в городе Фолл-Ривер. Лиззи Борден чувствует себя в ловушке из-за жестоких порядков викторианской семьи, поэтому убивает своего отца и мачеху топором. Хотя в реальной жизни суд оправдал женщину, создатели сериала откровенно изображают ее хладнокровной убийцей, чтобы исследовать психологические мотивы преступления и общественное отношение к женщинам-преступницам.

"Монстр: История Лиззи Борден": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes обозреватели отмечают блестящее воплощение противоречивого женского образа Лиззи Борден. В то же время критикам не понравилась интерпретация реальных фактов, из-за которой грань между правдой и вымыслом порой стирается.

"Джентльмены", 1-й и 2-й сезоны

Рейтинг IMDb – 8,0

В центре сюжета – парень по имени Эдди. Он унаследовал большое состояние от своего отца и узнал, что его новая собственность – крупнейшая ферма по выращиванию конопли в Европе. Теперь Эдди предстоит приложить большие усилия для развития бизнеса, даже если это выходит за рамки закона.

"Джентльмены": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты хвалят фирменный ироничный юмор Гая Ричи, элегантный визуальный стиль и убедительную химию между Тео Джеймсом и Каей Скоделарио. В то же время обозреватели критикуют сериал за чрезмерную предсказуемость знакомых сюжетных ходов режиссера и ощутимый приоритет формы над содержанием.

Среди других сериалов, вошедших в десятку самых популярных в Украине:

"Кукла";

"Клуб гурманов";

"Рулевая";

"Такси для опера";

"Отважная девушка";

"Мой новый берег".

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