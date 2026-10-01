24 Канал собрал самые интересные премьеры сериалов октября, на которые стоит обратить внимание. Здесь и криминал, и мистика, и политические интриги, и немного романтики – словом, полный набор для тех, кто задумывается, как спланировать свои осенние вечера.

"К востоку от Эдема"

Где смотреть: Netflix

Дата премьеры: 1 октября

Сколько серий: 7, все сразу

Флоренс Пью возглавила новую экранизацию знаменитого романа Джона Стейнбека. В начале XX века независимая и далеко не простая Кэти Эймс врывается в жизнь братьев Адама и Чарльза Трасков и запускает семейную драму, последствия которой будут ощущаться уже следующими поколениями. Netflix обещает любовь, измену, борьбу добра и зла и множество красивых костюмов на фоне очень некрасивых человеческих решений.



"К востоку от Эдема": смотреть трейлер

"Война"

Где смотреть: HBO Max

Дата премьеры: 1 октября

Сколько серий: 8, по одной каждую неделю

Две престижные лондонские юридические фирмы вступают в настоящую войну из-за громкого развода технологического миллиардера и кинозвезды. В главных ролях – Доминик Уэст и Сиенна Миллер, а значит, раздел имущества явно не ограничится спором из-за дивана и кофеварки. HBO описывает сериал как историю об амбициях, предательстве и юристах, для которых победа – практически отдельная валюта.



"Война": смотреть трейлер

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

"Кэрри"

Где смотреть: Prime Video

Дата премьеры: 7 октября

Сколько серий: 8, все сразу

Очередную экранизацию романа Стивена Кинга взял на себя Майк Фленаган – автор "Полуночной мессы" и "Призраков дома на холме". Кэрри Уайт растет под контролем фанатично религиозной матери, переживает школьный буллинг и параллельно открывает в себе телекинетические способности. Короче говоря, одноклассники снова сделают несколько очень плохих жизненных выборов.



"Кэрри": смотреть трейлер

"Из глубины"

Где смотреть: Netflix

Дата премьеры: 8 октября

Сколько серий: 6

Если осенью вам не хватало повода больше не заходить в воду, Netflix его подготовил. Загадочное морское существо начинает терроризировать небольшой прибрежный городок, а рыбак в исполнении Джоша Хартнетта должен защитить свою семью и сообщество. К нему присоединятся Маккензи Дэвис и Чарли Хитон.



"Из глубины": смотреть трейлер

"Хрустальное озеро"

Где смотреть: Peacock

Дата премьеры: 15 октября

Сколько серий: 8, все сразу

Так, франшиза "Пятница, 13-е". На этот раз история перенесет зрителей в прошлое Хрустального озера и сосредоточится на Памеле Вурхиз – матери Джейсона. После гибели сына в ее жизни начинают всплывать старые тайны, а в городке – трупы. Памелу сыграла Линда Карделлини.



"Хрустальное озеро": смотреть трейлер

"Дипломатка" (четвертый сезон)

Где смотреть: Netflix

Дата премьеры: 15 октября

Сколько серий: 8

Кейт Вайлер снова придется одновременно спасать международную политику и собственный брак – и сложно сказать, какая из этих задач безнадежнее. После финала третьего сезона она начинает подозревать, что ее муж Хэл и президент Грейс Пенн могли действовать за ее спиной. Кэри Расселл, Руфус Сьюэлл и Эллисон Дженни возвращаются к своим ролям.



"Дипломатка": смотреть трейлер

"Король Талсы" (четвертый сезон)

Где смотреть: Paramount+

Дата премьеры: 16 октября

Сколько серий: официально Paramount+ количество пока не объявил; сторонние базы данных указывают 10 эпизодов

Дуайт Манфреди возвращается, и попытка превратить криминальную империю в нечто хотя бы отдаленно легальное, как ни странно, проходит не совсем гладко. В четвертом сезоне герой Сильвестра Сталлоне будет пытаться защитить свою команду и бизнес, пока на него одновременно давят коррумпированные политики, новые опасные противники и тяжелая личная утрата.



"Король Талсы": смотреть трейлер

"Самозванка"

Где смотреть: Hulu, за рубежом – Disney+

Дата премьеры: 20 октября

Сколько серий: 8; в день премьеры выйдут первые 2, далее – по одной каждую неделю

После странной автомобильной аварии подросток Сонни приходит в себя в больнице и начинает подозревать, что с его матерью что-то не так. Точнее – что это вообще не его мать, а какая-то самозванка, которая очень убедительно заняла ее место. Идеальная ситуация для семейной терапии, если бы проблема не была чуть более серьезной.



"Самозванка": смотреть трейлер

"Список смертников"

Где смотреть: Prime Video

Дата премьеры: 21 октября

Сколько серий: 8, все сразу

Крис Пратт возвращается к роли Джеймса Риса. После событий первого сезона бывший "морской котик" стал беглецом, однако получает возможность очистить свое имя – для этого ему снова придется работать на правительство. Второй сезон основан на романе Джека Карра и превращает историю в более масштабный международный шпионский триллер.



"Список смертников": смотреть трейлер

"Никто этого не хочет" (третий сезон)

Где смотреть: Netflix

Дата премьеры: 22 октября

Сколько серий: 10, все сразу

Джоан и Ноа уже пережили достаточно культурных, религиозных и семейных испытаний, но сценаристы, конечно же, решили, что этого недостаточно. В третьем сезоне герои Кристен Белл и Адама Броди переходят на новый этап отношений и пытаются понять, смогут ли их очень разные миры наконец-то нормально сосуществовать. Спойлер: если бы это было возможно без проблем, десяти серий не понадобилось бы.



"Никто этого не хочет": смотреть трейлер

"Люпен" (четвертый сезон)

Где смотреть: Netflix

Дата премьеры: 23 октября

Сколько серий: 8, все сразу

Ассан Диоп возвращается после четырех лет заключения и, кажется, наконец-то мог бы немного пожить спокойно. Но в Париже появляется вор-подражатель, использующий методы Люпена, поэтому Ассану придется снова вернуться к ограблениям, переодеваниям и аферам, после которых французские правоохранители традиционно выглядят немного растерянными. Омар Си снова в главной роли.



"Люпен": смотреть трейлер

"Декстер: Воскрешение"

Где смотреть: Paramount+

Дата премьеры: 30 октября

Количество серий: 10

Декстеру Моргану снова будет чем заняться. Во втором сезоне он продолжит налаживать непростые отношения с сыном Харрисоном, а Нью-Йорк подарит ему новых серийных убийц – среди них Нью-Йоркский Потрошитель и Убийца пяти районов. Майкл С. Холл возвращается, а к актерскому составу присоединились Брайан Кокс и Дэн Стивенс. Новые эпизоды будут выходить еженедельно.



"Декстер: Воскрешение": смотреть трейлер

"Ноктюрн"

Где смотреть: Apple TV

Дата премьеры: 30 октября

Сколько серий: 10; в день премьеры выйдут первые 2, далее – еженедельно

Лев Шрайбер играет Джона Линна – бывшего военного, который стал детективом отдела по расследованию убийств и переехал из Филадельфии в маленький городок в Пенсильвании в надежде на более спокойную жизнь. Отличный план – ровно до того момента, когда город оказывается под ударом серийного убийцы, который умудряется создавать проблемы даже из тюрьмы. Также в сериале снялись Зази Битц и Стивен Грэм.



"Ноктюрн": смотреть трейлер

Также не пропустите новинки фильмов, которые стоит посмотреть уже в октябре этого года.