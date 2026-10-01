24 Канал зібрав найцікавіші серіальні прем’єри жовтня, на які варто звернути увагу. Тут і кримінал, і містика, і політичні інтриги, і трохи романтики – словом, повний набір для тих, хто думає, як планувати свої осінні вечори.

"На схід від Едему"

Де дивитися: Netflix

Дата прем’єри: 1 жовтня

Скільки серій: 7, усі одразу

Флоренс П’ю очолила нову екранізацію знаменитого роману Джона Стейнбека. На початку XX століття незалежна й далеко не проста Кеті Еймс вривається у життя братів Адама та Чарльза Трасків і запускає сімейну драму, наслідки якої відчуватимуть уже наступні покоління. Netflix обіцяє кохання, зраду, боротьбу добра і зла та багато красивих костюмів на тлі дуже некрасивих людських рішень.



"На схід від Едему": дивитись трейлер

"Війна"

Де дивитися: HBO Max

Дата прем’єри: 1 жовтня

Скільки серій: 8, по одній щотижня

Дві престижні лондонські юридичні фірми сходяться у справжній війні через гучне розлучення технологічного мільярдера та кінозірки. У головних ролях – Домінік Вест і Сієнна Міллер, а отже, розділ майна явно не обмежиться суперечкою через диван і кавоварку. HBO описує серіал як історію про амбіції, зраду та юристів, для яких перемога – практично окрема валюта.



"Війна": дивитись трейлер

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"Керрі"

Де дивитися: Prime Video

Дата прем’єри: 7 жовтня

Скільки серій: 8, усі одразу

Чергову екранізацію роману Стівена Кінга взяв у руки Майк Фленаґан – автор "Опівнічної меси" та "Привидів будинку на пагорбі". Керрі Вайт росте під контролем фанатично релігійної матері, переживає шкільний булінг і паралельно відкриває в собі телекінетичні здібності. Коротко кажучи, однокласники знову зроблять кілька дуже поганих життєвих виборів.



"Керрі": дивитись трейлер

"З глибини"

Де дивитися: Netflix

Дата прем’єри: 8 жовтня

Скільки серій: 6

Якщо восени вам бракувало причини більше не заходити у воду, Netflix її підготував. Загадкова морська істота починає тероризувати невелике прибережне містечко, а рибалка у виконанні Джоша Гартнетта має захистити свою родину та громаду. До нього приєднаються Маккензі Девіс і Чарлі Гітон.



"З глибини": дивитись трейлер

"Кришталеве озеро"

Де дивитися: Peacock

Дата прем’єри: 15 жовтня

Скільки серій: 8, усі одразу

Так, франшиза "П’ятниця, 13-те". Цього разу історія поверне глядачів у минуле Кришталевого озера та зосередиться на Памелі Вурхіз – матері Джейсона. Після загибелі сина у її житті починають виринати старі таємниці, а в містечку – тіла. Памелу зіграла Лінда Карделліні.



"Кришталеве озеро": дивитись трейлер

"Дипломатка" (Четвертий сезон)

Де дивитися: Netflix

Дата прем’єри: 15 жовтня

Скільки серій: 8

Кейт Вайлер знову доведеться одночасно рятувати міжнародну політику та власний шлюб – і складно сказати, яке завдання тут безнадійніше. Після фіналу третього сезону вона починає підозрювати, що чоловік Гел та президентка Грейс Пенн могли зіграти за її спиною. Кері Рассел, Руфус Сьюелл та Еллісон Дженні повертаються до своїх ролей.



"Дипломатка": дивитись трейлер

"Король Талси" (Четвертий сезон)

Де дивитися: Paramount+

Дата прем’єри: 16 жовтня

Скільки серій: офіційно Paramount+ кількість поки не оголосив; сторонні телебази вказують 10 епізодів

Дуайт Манфреді повертається, і спроба перетворити кримінальну імперію на щось хоча б віддалено легальне, як не дивно, проходить не зовсім гладко. У четвертому сезоні герой Сильвестра Сталлоне намагатиметься захистити свою команду та бізнес, поки на нього одночасно тиснуть корумповані політики, нові небезпечні противники й важка особиста втрата.



"Король Талси": дивитись трейлер

"Самозванка"

Де дивитися: Hulu, міжнародно – Disney+

Дата прем’єри: 20 жовтня

Скільки серій: 8; у день прем’єри вийдуть перші 2, далі – по одній щотижня

Після дивної автомобільної аварії підліток Сонні приходить до тями у лікарні й починає підозрювати, що з його матір’ю щось не так. Точніше – що це взагалі не його мати, а якась самозванка, яка дуже переконливо зайняла її місце. Ідеальна ситуація для сімейної терапії, якби проблема не була трохи серйознішою.



"Самозванка": дивитись трейлер

"Список смертників"

Де дивитися: Prime Video

Дата прем’єри: 21 жовтня

Скільки серій: 8, усі одразу

Кріс Пратт повертається до ролі Джеймса Ріса. Після подій першого сезону колишній "морський котик" став утікачем, однак отримує можливість очистити ім’я – для цього йому знову доведеться працювати на уряд. Другий сезон базується на романі Джека Карра і перетворює історію на масштабніший міжнародний шпигунський трилер.



"Список смертників": дивитись трейлер

"Ніхто цього не хоче" (Третій сезон)

Де дивитися: Netflix

Дата прем’єри: 22 жовтня

Скільки серій: 10, усі одразу

Джоан і Ноа пережили вже достатньо культурних, релігійних і сімейних випробувань, але сценаристи, звісно, вирішили, що цього замало. У третьому сезоні герої Крістен Белл та Адама Броді переходять на новий етап стосунків і намагаються зрозуміти, чи можуть їхні дуже різні світи нарешті нормально співіснувати. Спойлер: якби могли без проблем, десяти серій не знадобилося б.



"Ніхто цього не хоче": дивитись трейлер

"Люпен" (Четвертий сезон)

Де дивитися: Netflix

Дата прем’єри: 23 жовтня

Скільки серій: 8, усі одразу

Ассан Діоп повертається після чотирирічного ув’язнення й, здається, нарешті міг би трохи пожити спокійно. Але в Парижі з’являється злодій-імітатор, який використовує методи Люпена, тож Ассану доведеться знову повернутися до пограбувань, перевдягань і схем, після яких французькі правоохоронці традиційно виглядають трохи розгубленими. Омар Сі знову у головній ролі.



"Люпен": дивитись трейлер

"Декстер: Воскресіння"

Де дивитися: Paramount+

Дата прем’єри: 30 жовтня

Скільки серій: 10

Декстеру Моргану знову буде чим зайнятися. У другому сезоні він продовжить налагоджувати непрості стосунки із сином Гаррісоном, а Нью-Йорк подарує йому нових серійних убивць – серед них Нью-Йоркський Різник та Вбивця п’яти районів. Майкл С. Голл повертається, а до акторського складу приєдналися Браян Кокс і Ден Стівенс. Нові епізоди виходитимуть щотижня.



"Декстер: Воскресіння": дивитись трейлер

"Ноктюрн"

Де дивитися: Apple TV

Дата прем’єри: 30 жовтня

Скільки серій: 10; у день прем’єри вийдуть перші 2, далі – щотижня

Лієв Шрайбер грає Джону Лінна – колишнього військового, який став детективом відділу вбивств і переїхав із Філадельфії до маленького містечка у Пенсільванії в надії на тихіше життя. Гарний план рівно до моменту, коли місто опиняється під ударом серійного вбивці, який примудряється створювати проблеми навіть із в’язниці. Також у серіалі зіграли Зазі Бітц і Стівен Грем.



"Ноктюрн": дивитись трейлер

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