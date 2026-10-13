10 самых громких сериалов на Netflix, покоривших украинцев на прошлой неделе

Стриминговая платформа Netflix обновила список сериалов, которые больше всего увлекли украинскую аудиторию на прошлой неделе. На этот раз зрители отдали предпочтение семейным сагам, криминальным драмам и сериалам в жанре трукрайм.

24 Канал рассказывает подробнее о самых популярных сериалах Netflix в Украине, которые сейчас находятся на пике обсуждений.

"Последнее дело Холмса"

Рейтинг IMDb – 6,2

Испанский детективный мини-сериал переносит зрителей в 1959 год на остров возле Майорки, изолированный из-за сильного шторма. Когда в местном отеле происходит загадочное убийство, расследованием занимается пожилой актер, когда-то прославившийся исполнением роли Шерлока Холмса. Используя дедуктивные методы своего экранного персонажа, он пытается разоблачить преступника среди тринадцати гостей, каждый из которых скрывает свои мотивы и может оказаться убийцей.

"Последнее дело Холмса": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты хвалят атмосферную локацию изолированного отеля, элегантную эстетику конца 50-х годов и харизматичную игру Хосе Коронадо. В то же время обозреватели критикуют картину за чрезмерную предсказуемость классических жанровых клише, медленный темп повествования и ощутимый приоритет формы над динамикой сюжета.

"К востоку от Эдема"

Рейтинг IMDb – 8,1

Сюжет сериала рассказывает о двух семьях, Трасках и Гамильтонах, которые невольно воспроизводят библейскую историю Каина и Авеля. События разворачиваются вокруг загадочной Кэти Эймс, чье неожиданное появление разрушает спокойную жизнь двух братьев и запускает цепь семейных трагедий. Герои вынуждены постоянно бороться со своим темным прошлым, выбирая между добром и злом и ища собственную свободу воли.

"К востоку от Эдема": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты хвалят роскошный визуальный стиль картины, глубокую атмосферу и блестящую актерскую игру Флоренс Пью. В то же время обозреватели критикуют экранизацию за излишнюю мелодраматичность и отмечают, что сериалу порой не хватает философской глубины оригинального романа для полноценного раскрытия сложной человеческой природы.

"Джентльмены", 1-й и 2-й сезоны

Рейтинг IMDb – 8,0

В центре сюжета – парень по имени Эдди. Он унаследовал большое состояние от своего отца и узнал, что его новая собственность – крупнейшая ферма по выращиванию конопли в Европе. Теперь Эдди предстоит приложить большие усилия для развития бизнеса, даже если это выходит за рамки закона.

"Джентльмены": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты хвалят фирменный ироничный юмор Гая Ричи, элегантный визуальный стиль и убедительную химию между Тео Джеймсом и Каей Скоделарио. В то же время обозреватели критикуют картину за чрезмерную предсказуемость знакомых сюжетных приемов режиссера и ощутимый приоритет формы над содержанием.

"Монстр: История Лиззи Борден"

Рейтинг IMDb – 7,7

Сюжет сериала разворачивается в 1892 году в городе Фолл-Ривер. Лиззи Борден чувствует себя в ловушке из-за жестоких порядков викторианской семьи, поэтому убивает своего отца и мачеху топором. Хотя в реальной жизни суд оправдал женщину, создатели сериала откровенно изображают ее хладнокровной убийцей, чтобы исследовать психологические мотивы преступления и общественное отношение к женщинам-преступницам.

"Монстр: История Лиззи Борден": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes обозреватели отмечают блестящее воплощение противоречивого женского образа Лиззи Борден. В то же время критикам не понравилась интерпретация реальных фактов, из-за которой грань между правдой и вымыслом порой стирается.

Среди других сериалов, вошедших в десятку самых популярных в Украине:

"Мой новый берег";

"Клуб гурманов";

"Lego One Piece";

"Такси для опера";

"Рулевая".

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