Если вы не знаете, что посмотреть вечером, обратите внимание на главные хиты недели от Netflix, которые точно стоят вашего времени.

"Элитные силы"

Первое место в рейтинге уверенно занял новый французский экшн-триллер "Элитные силы". Сюжет сериала погружает зрителей в опасную работу элитного спецподразделения GIGN, бойцы которого противостоят угрозам террористических актов, спасают заложников и выполняют сверхсложные миссии. Помимо зрелищных перестрелок и тактических операций, сериал также увлекает глубокой личной драмой между опытным оперативником и молодым новобранцем.

"Элитные силы": смотрите трейлер сериала онлайн

"Карта желаний"

В центре сюжета – девушка Грета, которая теряет сестру и остается наедине со своей болью. Однако близкий человек оставляет ей прощальный подарок – загадочную игру с заданиями, призванными помочь героине вновь почувствовать вкус жизни и обрести собственное счастье. Кстати, этот трогательный сериал держится в украинском топе уже вторую неделю подряд.

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"Карта желаний": смотрите трейлер сериала онлайн

"Я тебя отыщу"

Главный герой, которого сыграл Сэм Уортингтон, отбывает пожизненное заключение за преступление, которого не совершал. А именно за убийство собственного сына. Спустя несколько лет мужчина внезапно получает доказательство того, что мальчик может быть жив, и решается на побег из тюрьмы, чтобы распутать заговор и вернуть своего ребенка.

"Я тебя отыщу": смотрите трейлер сериала онлайн

"Домик в прерии"

Этот новый сериал рассказывает историю о жизни, испытаниях и взаимной поддержке американской фермерской семьи на фоне живописных пейзажей XIX века. Украинские зрители выбирают этот уютный сериал уже три недели подряд, чтобы отдохнуть от повседневной суеты и получить положительные эмоции.

"Домик в прерии": смотрите трейлер сериала онлайн

"Оазис"

Это яркая история о компании молодых людей, которые ищут свое место под солнцем, преодолевают личные кризисы, влюбляются и раскрывают различные секреты на фоне живописного курортного городка. Кстати, это шоу уже шестую неделю подряд входит в пятерку лучших сериалов Netflix в Украине.

"Оазис": смотрите трейлер сериала онлайн

Среди других самых популярных сериалов Netflix оказались:

"Ястреб"

"Восточный дворец"

"Аватар: Последний хранитель"

"Рэнсом Каньон"

"Лето 36-го"

В октябре Netflix представит новый напряженный триллер, который имеет все шансы стать самой обсуждаемой картиной осени.