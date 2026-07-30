Как сообщает HELLO, в центре сюжета – Келвин Пенни, обычный рыбак и отец троих детей, который после семейной трагедии пытается начать все сначала. Но спокойствие заканчивается, когда у побережья появляется загадочное существо, превращающее жизнь городка в настоящий кошмар.



"Из глубин": смотреть трейлер

Ситуация еще больше усложняется, когда сын главного героя начинает странно себя вести. Чтобы спасти семью и понять, что происходит, Келвин объединяется с морской биоложкой. Вместе они постараются раскрыть тайну, которую много лет скрывал остров.

Над сериалом работал Джесси Маккеон, известный по сериалам "The Sinner" и "The Umbrella Academy", поэтому зрителей, похоже, ждет не просто история об очередном монстре, а триллер с семейными драмами, мистикой и неожиданными сюжетными поворотами.

Помимо Джоша Гартнетта, в сериале "Из глубин" снялись Маккензи Дэвис и звезда "Странных чудес" Чарли Хитон.

Если интуиция Netflix снова не подвела, у "Из глубин" есть все шансы стать одним из самых обсуждаемых триллеров этой осени. Ведь, согласитесь, морское чудовище интригует гораздо больше, чем очередной серийный убийца.

Если одного триллера вам мало, не расстраивайтесь. Мы уже подготовили подборку сериалов Netflix, которые затягивают не хуже бессонной ночи.