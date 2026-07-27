Если вы сомневаетесь, что включить вечером, то обратите внимание на главные хиты недели от Netflix , которые точно стоят вашего времени.

"Маленький домик в прериях"

Сюжет сериала разворачивается вокруг семьи Инглз, которая отправляется на Запад Америки в конце XIX века в поисках лучшей жизни и собственного уголка земли. Родители вместе с дочерями приспосабливаются к новой местности, ежедневно одолевают разнообразные жизненные вызовы и строят отношения с местной общиной.

"Маленький домик в прериях": смотрите трейлер сериала онлайн

"Я тебя отыщу"

Дэвид отбывает пожизненное заключение за убийство своего сына, но на самом деле он этого не делал. Через некоторое время мужчина получает фотографию и внезапно узнает на ней своего уже более взрослого мальчика. Поняв, что ребенок жив, Дэвид решается на рискованный побег из-под стражи и начинает собственное опасное расследование.

"Я тебя отыщу": смотрите трейлер сериала онлайн

"Оазис"

Беззаботный отдых состоятельных гостей в роскошном прибрежном отеле внезапно прерывает исчезновение девушки по имени Целия. Полиция немедленно блокирует территорию, а присутствующие мгновенно оказываются под подозрением. Во время поисков разоблачается темное прошлое владельцев отеля, сеть заговоров и теневой бизнес, спрятанный по идеальной картинке курорта.

"Оазис": смотрите трейлер сериала онлайн

"Аватар: Последний защитник" (2 сезон)

В новом сезоне Аанг вместе с верными друзьями отправляется в величественное Земное Королевство, чтобы найти учителя и подготовиться к решающей битве. Однако это путешествие осложняют новые опасные враги, внутренние конфликты и трудные решения, от которых зависит судьба человечества.

"Аватар: Последний защитник": смотрите трейлер сериала онлайн

Среди других популярных сериалов Netflix, которые полюбили украинцы:

"Лето 36-го";

"Карта желаний";

"Свидетель".

Напомним, на днях наша редакция рассказывала о сериалах Netflix, которые снимут любой стресс .