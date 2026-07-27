Якщо ви вагаєтеся, що увімкнути увечері, то зверніть увагу на головні хіти тижня від Netflix, які точно варті вашого часу.

"Будиночок у прерії"

Сюжет серіалу розгортається навколо родини Інґоллз, яка вирушає на Захід Америки наприкінці XIX століття у пошуках кращого життя та власного куточка землі. Батьки разом з доньками пристосовуються до нової місцевості, щодня долають різноманітні життєві виклики та будують стосунки з місцевою громадою.

"Будиночок у прерії": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Я тебе відшукаю"

Девід відбуває довічне ув'язнення за вбивство свого сина, але насправді він цього не робив. Через деякий час чоловік отримує фотографію і раптово впізнає на ній свого вже дорослішого хлопчика. Зрозумівши, що дитина жива, Девід наважується на ризиковану втечу з-під варти та розпочинає власне небезпечне розслідування.

"Я тебе відшукаю": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Оазис"

Безтурботний відпочинок заможних гостей у розкішному прибережному готелі раптово перериває зникнення дівчини, на ім'я Целія. Поліція негайно блокує територію, а всі присутні миттєво опиняються під підозрою. Під час пошуків викривається темне минуле власників готелю, мережа змов і тіньовий бізнес, захований за ідеальною картинкою курорту.

"Оазис": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Аватар: Останній захисник" (2 сезон)

У новому сезоні Аанг разом з вірними друзями вирушає до величного Земного Королівства, аби знайти вчителя та підготуватися до вирішальної битви. Однак цю подорож ускладнюють нові небезпечні вороги, внутрішні конфлікти та важкі рішення, від яких залежить доля всього людства.

"Аватар: Останній захисник": дивіться трейлер серіалу онлайн

Серед інших популярних серіалів Netflix, які полюбили українці:

"Літо 36-го";

"Мапа бажань";

"Свідок".

Нагадаємо, днями наша редакція розповідала про серіали Netflix, які знімуть будь-який стрес.