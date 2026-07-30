Як розповідає HELLO, у центрі сюжету Келвін Пенні – звичайний рибалка й батько трьох дітей, який після сімейної трагедії намагається почати все спочатку. Але спокій закінчується, коли біля узбережжя з'являється загадкова істота, що перетворює життя містечка на справжній кошмар.



"З глибин": дивитись трейлер

Ситуація ускладнюється ще більше, коли син головного героя починає дивно поводитися. Щоб урятувати родину та зрозуміти, що відбувається, Келвін об'єднується з морською біологинею. Разом вони намагатимуться розкрити таємницю, яку багато років приховував острів.

Над серіалом працював Джессі Маккеон, відомий за The Sinner та The Umbrella Academy, тож глядачів, схоже, чекає не просто історія про чергового монстра, а трилер із сімейними драмами, містикою та несподіваними сюжетними поворотами.

Окрім Джоша Гартнетта, у серіалі "З глибин" знялися Маккензі Девіс і зірка "Дивних див" Чарлі Гітон.

Якщо Netflix знову не підвела інтуїція, "З глибин" має всі шанси стати одним із найобговорюваніших трилерів цієї осені. Бо, погодьтеся, морське чудовисько інтригує значно більше, ніж черговий серійний убивця.

Якщо одного трилера вам замало, не засмучуйтеся. Ми вже підготували добірку серіалів Netflix, які затягують не гірше за безсонну ніч.