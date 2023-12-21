Если до сих пор не выбрали, что будете смотреть сегодня вечером, то полный список популярных фильмов и сериалов узнайте дальше.
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Какие фильмы украинцы смотрят на Netflix сейчас
Среди фильмов в лидерах сейчас новая драма с Джулией Робертс в главной роли – "Иллюзия безопасности". В ней рассказывается о семейном отдыхе в роскошном арендованном доме, который приобретает зловещий характер, когда все устройства выключаются через кибератаку, а в дверь стучат незнакомцы.
"Иллюзия безопасности": смотрите онлайн трейлер фильма
Больше проектов в рейтинге:
- "Мавка. Лесная песня", 2023 год;
- "Приспешники: Становление злодея", 2022 год;
- "Семейный обмен", 2023 год;
- "Гринч", 2018 год;
- "Щедрик", 2023 год;
- "Лео", 2023 год;
- "Костюм", 2022 год;
- "Побег из курятника: Рассвет наггетсов", 2023 год;
- "Лучшее. Рождество. В жизни!", 2023 год.
Самые популярные фильмы на Netflix / Фото Netflix
Самые популярные сериалы Netflix
14 декабря на Netflix состоялась премьера второй части финального сезона сериала "Корона". И именно эти эпизоды сейчас самые популярные в Украине.
В финале королевской истории рассказывается о возвращении принца Уильяма в университет после смерти матери, свадьбы Чарльза и Камиллы, впервые на экранах появляется Кейт Миддлтон.
"Корона": смотрите онлайн трейлер сериала
Больше проектов в рейтинге:
- "Готовые", 1 сезон;
- "Ненавижу Рождество", 2 сезон;
- "1670", 1 сезон;
- "Ненавижу Рождество", 1 сезон;
- "Моя жизнь с Уолтерами", 1 сезон;
- "Люпен", 1 сезон;
- "Вторая мировая война: На линиях фронта", 1 сезон;
- "Падение дома Ашеров", 1 сезон;
- "Люпен", 3 сезон.
Самые популярные сериалы на Netflix / Фото Netflix