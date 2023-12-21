Якщо досі не обрали, що дивитиметесь сьогодні ввечері, то повний список популярних фільмів і серіалів дізнавайтеся далі.

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Які фільми українці дивляться на Netflix зараз

Серед фільмів у лідерах зараз нова драма з Джулією Робертс у головній ролі – "Ілюзія безпеки". У ній розповідається про сімейний відпочинок у розкішному орендованому будинку, який набуває зловісного характеру, коли всі пристрої вимикаються через кібератаку, а у двері стукають незнайомці.

"Ілюзія безпеки": дивіться онлайн трейлер фільму

Більше проєктів у рейтингу:

"Мавка. Лісова пісня", 2023 рік;

"Посіпаки: Становлення лиходія", 2022 рік;

"Родинний обмін", 2023 рік;

"Ґрінч", 2018 рік;

"Щедрик", 2023 рік;

"Лео", 2023 рік;

"Костюм", 2022 рік;

"Втеча з курника: Світанок наггетсів", 2023 рік;

"Найкраще. Різдво. У житті!", 2023 рік.

Найпопулярніші фільми на Netflix / Фото Netflix

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Найпопулярніші серіали Netflix

14 грудня на Netflix відбулася прем'єра другої частини фінального сезону серіалу "Корона". І саме ці епізоди наразі є найпопулярнішими в Україні.

У фіналі королівської історії розповідається про повернення принца Вільяма до університету після смерті матері, весілля Чарльза та Камілли, вперше на екранах з'являється Кейт Міддлтон.

"Корона": дивіться онлайн трейлер серіалу

Більше проєктів у рейтингу:

"Готові", 1 сезон;

"Ненавиджу Різдво", 2 сезон;

"1670", 1 сезон;

"Ненавиджу Різдво", 1 сезон;

"Моє життя з Волтерами", 1 сезон;

"Люпен", 1 сезон;

"Друга світова війна: На лініях фронту", 1 сезон;

"Падіння дому Ашерів", 1 сезон;

"Люпен", 3 сезон.

Найпопулярніші серіали на Netflix / Фото Netflix