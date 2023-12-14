Деталі сюжету останнього сезону "Корони" раніше оприлюднили. Перша частина, яку глядачі побачили 16 листопада, зазнала чимало критики через неточну подачу історії кінотворцями. Читайте в матеріалі, що очікує вас у фінальних серіях культового серіалу, які виходять сьогодні.

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Серіал "Корона": про що фінальний сезон

Дія шостого сезону буде розгортатися в період з 1997 по 2005 рік і охоплюватиме прем'єрство лейбориста Тоні Блера, події, пов'язані зі смертю та похованням принцеси Діани, ранні відносини між принцом Вільямом і Кейт Міддлтон, а також стосунки принца Чарльза та Камілли Паркер Боулз.

Зокрема, у другій частині глядачі дізнаються про період, коли молодий принц Вільям повертається до університету після втрати своєї матері. Також будуть висвітлені події весілля принца Чарльза і Камілли Паркер Боул. У цьому відрізку також вперше представлена буде Кейт Міддлтон.

"Корона": дивіться онлайн трейлер фінальної частини серіалу

"Корона": актори 6 сезону

У шостому сезоні Імельда Стонтон повернеться до ролі королеви Єлизавети II, яку вона вже виконала в п'ятому сезоні.

Джонатан Прайс знову зіграє чоловіка королеви, принца Філіпа, Домінік Уест повторно втілить образ принца Чарльза, а Елізабет Дебікі знову в ролі принцеси Діани.

Ед Маквей і Мег Белламі вперше з'являться на екрані в ролях принца Вільяма і Кейт Міддлтон. Окрім того, цікавим є те, що українська акторка, Мішель Андраде, також зіграла у фінальному сезоні, щоправда, не головну роль.

Серіал "Корона": про що були попередні 5 сезонів