Про це повідомила пресслужба співачки. Читайте у матеріалі, яку роль зіграла Michelle Andrade у серіалі "Корона", а також, що каже акторка про досвід роботи у такому масштабному світовому проєкті.

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Michelle Andrade на Netflix

У другому епізоді Michelle Andrade, співачка і телеведуча, виконала роль покоївки на яхті єгипетського мільярдера Мохаммеда Аль-Файєда, де відпочивають його син Доді та принцеса Діана. За сюжетом Мохаммед розмовляє телефоном з героїнею Мішель, щоб з'ясувати, чи існують інтимні стосунки між принцесою та його сином.

На мою, здавалося б, невелику роль був кастинг. Звісно, я хвилювалась, але водночас була впевнена в собі. Одразу після перших проб мені надіслали підтвердження. Я була дуже щаслива, адже працювати на такому масштабному проєкті – це неймовірно цінний досвід,

– зізналась Michelle Andrade.

Michelle Andrade поділилась враженнями про досвід зйомок у "Короні"

Акторка поділилась, що зйомки епізоду проходили минулого жовтня на острові Майорка. До цього вона літала на острів тільки заради примірки образу й тестування зачіски. Співачку вразила організація й професійність усієї команди.

До мене ставилися як до акторки першого плану: оплатили перельоти, разом із моєю мамою поселили в готель, надали трансфер і окрему гримерку. Режисер спілкувався зі мною напряму, давав підказки, як правильно вимовляти мої репліки та як проявляти емоції,

– розказала Michelle Andrade.

Окрім того, Michelle познайомилась з ізраїльським актором Салімом Дау, який зіграв роль Мохаммеда. Він дуже допоміг українській акторці вживатися в роль, поза камерами вони дійсно розмовляли телефоном, як у серіалі, щоб в момент знімання відіграти максимально правдоподібно.

Він дав мені цінну пораду: актор не грає роль у моменті, він живе нею,

– поділилась Andrade.

Michelle зізналась, що такий досвід видався для неї дуже цінним. Адже про можливість колись попрацювати зі світовими кінотворцями раніше можна було тільки мріяти. Утім, телеведуча також зазначила, що українські команди, які працюють у сфері кіноіндустрії, не сильно відрізняються у своєму професіоналізмі від світових.

Та маю відзначити, що цей досвід не сильно відрізняється від роботи з українськими командами. Наші люди – справжні професіонали. Єдине, що помітно відрізняється, – це бюджети,

– співачка Michelle Andrade про досвід зйомок у серіалі "Корона".

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