Об этом сообщила пресс-служба певицы. Читайте в материале, какую роль сыграла Michelle Andrade в сериале "Корона", а также, что говорит актриса об опыте работы в таком масштабном мировом проекте.

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Michelle Andrade на Netflix

Во втором эпизоде Michelle Andrade, певица и телеведущая, исполнила роль горничной на яхте египетского миллиардера Мохаммеда Аль-Файеда, где отдыхают его сын Доди и принцесса Диана. По сюжету Мохаммед разговаривает по телефону с героиней Мишель, чтобы выяснить, существуют ли интимные отношения между принцессой и его сыном.

По моему, казалось бы, небольшую роль был кастинг. Конечно, я волновалась, но в то же время была уверена в себе. Сразу после первых проб мне послали подтверждение. Я была очень счастлива, ведь работать на таком масштабном проекте – это невероятно ценный опыт,

– призналась Michelle Andrade.

Michelle Andrade поделилась впечатлениями об опыте съемок в "Короне"

Актриса поделилась, что съемки эпизода проходили в прошлом октябре на острове Майорка. До этого она летала на остров только ради примерки образа и тестирования прически. Певицу поразила организация и профессионализм всей команды.

Ко мне относились как к актрисе первого плана: оплатили перелеты, вместе с моей мамой поселили в гостиницу, предоставили трансфер и отдельную гримерку. Режиссер общался со мной напрямую, подсказывал, как правильно произносить мои реплики и как проявлять эмоции,

– рассказала Michelle Andrade.

Кроме того, Michelle познакомилась с израильским актером Салимом Дау, сыгравшим роль Мохаммеда. Он очень помог украинской актрисе употребляться в роль, вне камер они действительно разговаривали по телефону, как в сериале, чтобы в момент съемки играть максимально правдоподобно.

Он дал мне ценный совет: актер не играет роль в моменте, он живет им,

– поделилась Andrade.

Michelle призналась, что такой опыт показался для нее очень ценным. Ведь о возможности когда-нибудь поработать с мировыми кинотворцами раньше можно было только мечтать. Впрочем, телеведущая отметила, что украинские команды, работающие в сфере киноиндустрии, не сильно отличаются в своем профессионализме от мировых.

Но должен отметить, что этот опыт не сильно отличается от работы с украинскими командами. Наши люди – настоящие профессионалы. Единственное, что заметно отличается – это бюджеты,

– певица Michelle Andrade об опыте съемок в сериале "Корона".

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