Раніше було оприлюднено деталі про сюжет останнього сезону "Корони". Фінальна частина точно не залишить байдужими шанувальників королівської родини, тож читайте про фінальну історію серіалу в матеріалі та переглядайте першу частину шостого сезону.

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Шостий сезон охоплюватиме події від 1997 до 2005 року

Перша частина включає чотири епізоди, які розкажуть про відносини між принцесою Діаною та Доді Аль-Файєдом перед трагічною автокатастрофою в Парижі 1997 року. Історія також охопить події у Великій Британії під час прем'єрства Тоні Блера.

У другій частині глядачі дізнаються про період, коли молодий принц Вільям повертається до університету після втрати своєї матері. Також вона охопить події весілля тоді ще принца Чарльза і Камілли Паркер Боул. У цій частині також буде вперше представлена Кейт Міддлтон.

Автори "Корони" змінювали акторів на головні ролі

Як відомо, творці "Корони" періодично змінювали акторів у головних ролях кожні два сезони, демонструючи вікові трансформації персонажів. У серіалі три акторки виконали роль королеви Єлизавети II: Клер Фой (1-2 сезони), Олівія Колман (3-4 сезони) та Імельда Стонтон (5-6 сезони).

Джонатан Прайс, аналогічно попередньому сезону, втілить образ принца Філіпа, Домінік Уест повторно виконає роль принца Чарльза, а Елізабет Дебікі знову виступить у ролі принцеси Діани.

Серед нових акторів у шостому сезоні з'являться Ед Маквей і Мег Белламі, які втілять образи принца Вільяма і Кейт Міддлтон на екрані. Їхня поява запланована в першій частині шостого сезону.

Про що були попередні сезони

Дебютний сезон побачив світ у 2016 році й розкрив життя Єлизавети II перед її сходженням на британський трон, а також у перші роки її правління монархією.

Другий сезон "Корони", який вийшов у грудні 2017 року, також розповідає про життя молодої королеви Єлизавети II, охоплюючи період з 1956 по 1964 роки.

Третій сезон, представлений у 2019 році, охоплює період від 1964 до 1977 року, починаючи з обрання Гарольда Вільсона прем'єр-міністром і завершуючи срібним ювілеєм правління Єлизавети II.

Четвертий сезон, показаний у 2020 році, висвітлює події від 1979 до 1990 року, зосереджуючись на 11-річному терміні Маргарет Тетчер на посаді прем'єр-міністра.

Основна сюжетна лінія п'ятого сезону розгортається навколо подій 1990-х років, зокрема розлучення принца Чарльза і леді Діани. Прем'єра цього сезону відбулася у листопаді 2022 року.

Продовження "Корони": Чи варто чекати на приквел

З'явилися чутки про можливий вихід приквела серіалу "Корона". Ця нова серія може охопити період після смерті королеви Вікторії в 1901 році та завершити до початку правління Єлизавети II. Крім того, в імовірному приквелі "Корони" можуть демонструвати події на королівському дворі під час Першої та Другої світових воєн.

"Корона" 6 сезон: дивіться онлайн трейлер серіалу