10 самых популярных фильмов и сериалов Netflix: что сейчас украинцы смотрят чаще всего

На минувшей неделе на Netflix состоялась премьера первой части 6 сезона сериала "Корона". Именно его украинцы сейчас смотрят чаще всего. Долгожданный финал уже близко, поэтому последний сезон подвинул те сериалы, которые держались в топе несколько недель.

Обо всех самых популярных сериалах в Украине, а также о том, какие фильмы чаще всего просматривали в период с 13 по 19 ноября – рассказываем дальше.

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Самые популярные сериалы на Netflix сейчас

Премьера финального сезона "Короны" состоялась 16 ноября и сразу заполонила сердца украинцев. В этом сезоне освещены события конца 1990-х годов. Основной упор создатели сериала сделали на трагической гибели принцессы Дианы и жизни королевской семьи после ее смерти.

И хотя оценки критиков по поводу первых четырех серий этого сезона расходятся, авторов обвиняют в неточном фактаже, это не мешает "Короне" занимать первое место в украинском рейтинге.

Детальнее здесь Разгневанные критики: что не так с финальным сезоном "Короны"

"Корона" 6 сезон: смотрите онлайн трейлер сериала

Также украинцы смотрят:

"Все тот незримый свет", минисериал;

"Первые дни", 1 сезон;

"Падение дома Ашеров", 1 сезон;

"Люпен", 3 сезон;

"Ненавижу Рождество", 1 сезон;

"Люпен", 1 сезон;

"Жизнь на нашей планете", 1 сезон;

"Люпен", 2 сезон;

"Падение", 1 сезон.



Самые популярные сериалы на Netflix / Фото Netflix

Самые популярные фильмы на Netflix сейчас

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Вторую неделю подряд рейтинг фильмов возглавляет новый триллер "Убийца". По сюжету после судьбоносного промаха убийца борется со своими работодателями – и самим собой – в международной охоте за возмездием, настаивая на том, что это не личное.

"Убийца": смотрите онлайн трейлер фильма

Также украинцы смотрят:

"Лучшее. Рождество. В жизни!", 2023 год;

"Поганцы", 2022 год;

"Выйду за тебя", 2022 год;

"Продавцы боли", 2023 год;

"Гринч", 2018 год;

"Запертая", 2023 год;

"Еж Соник 2", 2022 год;

"Потерянный город", 2022 год;

Секреты домашних животных, 2016 год.



Самые популярные фильмы на Netflix / Фото Netflix