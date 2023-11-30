Что касается фильмов, то первое место по просмотрам в период с 20 по 26 ноября занял новый мультик "Лео".

Интересно 5 фильмов, которые помогут дисциплинироваться

Самые популярные фильмы среди украинцев на Netflix

Мультфильм "Лео" – это новая музыкальная комедия о последнем году начальной школы глазами школьного любимца, в которой ящерицу Лео озвучивает Адам Сендлер.

"Лео": смотрите онлайн трейлер мультфильма

Также украинцы сейчас смотрят:

  • "Лучшее. Рождество. В жизни!", 2023 год;
  • "Убийца", 2023 год;
  • "Поганцы", 2022 год;
  • "Гринч", 2018 год;
  • "Незабываемое Рождество", 2022 год;
  • "Тройная граница", 2019 год;
  • "Выйду за тебя", 2022 год;
  • "Продавцы боли", 2023 год;
  • "Рейс в Стамбул", 2023 год.

Нетфликс
Самые популярные фильмы на Netflix / Фото Netflix

Какие сериалы чаще всего смотрят на Netflix сейчас

Уже вторую неделю подряд самым популярным среди украинцев сериал "Корона". В первой части финального сезона освещены события конца 1990-х годов. В частности, сюжет разворачивается вокруг гибели принцессы Дианы и жизни королевской семьи после ее смерти.

"Корона" 6 сезон: смотрите онлайн трейлер сериала

Также популярны сериалы:

  • "Игра в кальмара: Испытания", 2023 год;
  • "Все тот незримый свет", минисериал;
  • "Первые дни", 1 сезон;
  • "Ненавижу Рождество", 1 сезон;
  • "Падение дома Ашеров", 1 сезон;
  • "Люпен", 3 сезон;
  • "Корона", 1 сезон;
  • "Люпен", 1 сезон;
  • "Люпен", 2 сезон.

Нетфликс
Самые популярные сериалы на Netflix / Фото Netflix