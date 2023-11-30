Что касается фильмов, то первое место по просмотрам в период с 20 по 26 ноября занял новый мультик "Лео".

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Самые популярные фильмы среди украинцев на Netflix

Мультфильм "Лео" – это новая музыкальная комедия о последнем году начальной школы глазами школьного любимца, в которой ящерицу Лео озвучивает Адам Сендлер.

"Лео": смотрите онлайн трейлер мультфильма

Также украинцы сейчас смотрят:

"Лучшее. Рождество. В жизни!", 2023 год;

"Убийца", 2023 год;

"Поганцы", 2022 год;

"Гринч", 2018 год;

"Незабываемое Рождество", 2022 год;

"Тройная граница", 2019 год;

"Выйду за тебя", 2022 год;

"Продавцы боли", 2023 год;

"Рейс в Стамбул", 2023 год.



Самые популярные фильмы на Netflix / Фото Netflix

Какие сериалы чаще всего смотрят на Netflix сейчас

Уже вторую неделю подряд самым популярным среди украинцев сериал "Корона". В первой части финального сезона освещены события конца 1990-х годов. В частности, сюжет разворачивается вокруг гибели принцессы Дианы и жизни королевской семьи после ее смерти.

"Корона" 6 сезон: смотрите онлайн трейлер сериала

Также популярны сериалы:

"Игра в кальмара: Испытания", 2023 год;

"Все тот незримый свет", минисериал;

"Первые дни", 1 сезон;

"Ненавижу Рождество", 1 сезон;

"Падение дома Ашеров", 1 сезон;

"Люпен", 3 сезон;

"Корона", 1 сезон;

"Люпен", 1 сезон;

"Люпен", 2 сезон.



Самые популярные сериалы на Netflix / Фото Netflix