"Корона" снова в лидерах: 10 самых популярных фильмов и сериалов Netfliх
Источник:Netflix
Netflix обновил еженедельный рейтинг фильмов и сериалов, которые чаще всего просматривали украинцы. Уже вторую неделю в лидерах остается первая часть финального сезона "Короны".
Что касается фильмов, то первое место по просмотрам в период с 20 по 26 ноября занял новый мультик "Лео".
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Самые популярные фильмы среди украинцев на Netflix
Мультфильм "Лео" – это новая музыкальная комедия о последнем году начальной школы глазами школьного любимца, в которой ящерицу Лео озвучивает Адам Сендлер.
"Лео": смотрите онлайн трейлер мультфильма
Также украинцы сейчас смотрят:
- "Лучшее. Рождество. В жизни!", 2023 год;
- "Убийца", 2023 год;
- "Поганцы", 2022 год;
- "Гринч", 2018 год;
- "Незабываемое Рождество", 2022 год;
- "Тройная граница", 2019 год;
- "Выйду за тебя", 2022 год;
- "Продавцы боли", 2023 год;
- "Рейс в Стамбул", 2023 год.
Самые популярные фильмы на Netflix / Фото Netflix
Какие сериалы чаще всего смотрят на Netflix сейчас
Уже вторую неделю подряд самым популярным среди украинцев сериал "Корона". В первой части финального сезона освещены события конца 1990-х годов. В частности, сюжет разворачивается вокруг гибели принцессы Дианы и жизни королевской семьи после ее смерти.
"Корона" 6 сезон: смотрите онлайн трейлер сериала
Также популярны сериалы:
- "Игра в кальмара: Испытания", 2023 год;
- "Все тот незримый свет", минисериал;
- "Первые дни", 1 сезон;
- "Ненавижу Рождество", 1 сезон;
- "Падение дома Ашеров", 1 сезон;
- "Люпен", 3 сезон;
- "Корона", 1 сезон;
- "Люпен", 1 сезон;
- "Люпен", 2 сезон.