3 украинских фильма, которые нужно посмотреть на Netflix во время рождественских праздников

Многие украинские фильмы уже доступны на стриминговой платформе Netflix. Среди них есть те ленты, которые прекрасно подходят для атмосферных праздничных вечеров.

Какие именно фильмы стоит посмотреть, чтобы полностью почувствовать дух Рождества – расскажет 24 Канал.

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"Адская Хоругва, или Рождество Казацкое", 2019

Эта семейная сказка, снятая по мотивам произведения Саши Лирника "О старом казаке, рождественском черте, четырех рогах и казацком роде", точно улучшит настроение каждому.

Главным героем ленты является храбрый казак Семен, который был самым искусным среди собратьев и не было никого, кого он боялся. Однако наступает время, когда приходится соперничать с Дьяволом. Тогда все мастерство, которым Семен владеет на поле боя, становится неважным.

"Адская Хоругва, или Рождество Казацкое": смотрите онлайн трейлер фильма

"Щедрик", 2022

Это историческая драма украинско-польского производства, которую сняла Олеся Моргунец-Исаенко, уже пленила сердца зрителей. Она рассказывает историю трех семей – украинцев, поляков и евреев. События разворачиваются в период Второй мировой войны.

Семьи переживают оккупацию под карательными режимами СССР и Третьего рейха, дети теряют родителей и находят убежище в семье преподавательницы пения Софии, родная дочь которой с помощью всемирно известного "Щедрика" стремится примирить мир.

"Щедрик": смотрите онлайн трейлер фильма

"Памфир", 2022

Завершаем праздничную подборку историей о хорошем семьянине, который обращает с честного пути ради семьи. "Памфир" – прозвище, которое мужчина получил в родном селе. Его история постепенно раскрывается в фильме.

Атмосферность добавляет локация и время развития событий – Запад Украины накануне традиционного карнавала Маланки.

"Памфир": смотрите онлайн трейлер фильма