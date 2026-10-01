24 Канал подготовил подборку высокорейтинговых фильмов и сериалов, которые помогают глубже понять реальность, в которой живут наши военные, и в очередной раз почувствовать безграничную благодарность каждому и каждой, кто защищает наш дом.

"Киборги"

Рейтинг IMDb – 7,5

Осенью 2014 года группа украинских добровольцев и военных кадровой армии заступает на двухнедельное дежурство в полуразрушенном Донецком аэропорту. Среди них оказываются музыкант с позывным "Мажор", закаленный в боях командир "Серпень" и молодые бойцы без опыта. Пока вражеская артиллерия методично уничтожает терминалы, защитники отражают атаки оккупантов и одновременно спорят о прошлом и будущем страны. Они держат оборону до последнего, доказывая, что люди оказались крепче бетона.

"Киборги": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают соблюденный баланс между напряженными боевыми сценами и глубокими мировоззренческими диалогами бойцов. В то же время критики отмечают, что частые философские дискуссии персонажей посреди ожесточенного боя порой выглядят несколько театрально и замедляют динамику фильма.

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"Черкассы"

Рейтинг IMDb – 6,4

Весной 2014 года во время оккупации Крыма российские войска блокируют выход из озера Донузлав, затопив собственные корабли. Украинские суда сдаются одно за другим, однако экипаж морского тральщика "Черкассы" под командованием капитана отказывается спустить государственный флаг. Двое парней из черкасского села, которые поступили на флот ради заработка, вместе с другими матросами держат круговую оборону против спецназа и авиации врага. Команда оказывает сопротивление даже тогда, когда надежды на помощь с материка уже нет.

"Черкассы": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе "Кинориум" киноэксперты хвалят авторов за то, что они довольно реалистично показали суровый флотский быт. Впрочем, обозреватели обращают внимание на медленный темп первой половины фильма, поэтому динамичная развязка требует от зрителя немалого терпения.

"Снайпер. Белый Ворон"

Рейтинг IMDb – 6,4

Пацифист и школьный учитель Николай вместе с беременной женой живет в построенной собственными руками экологичной землянке в Донецкой области. С началом российской агрессии в 2014 году боевики жестоко убивают его возлюбленную и сжигают жилище. Мужчина решает отомстить захватчикам, поэтому отказывается от гуманистических взглядов, вступает в ряды добровольческого батальона и проходит жесткий отбор в снайперскую группу.

"Снайпер. Белый Ворон": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes кинокритики высоко оценивают убедительную игру Павла Алдошина и внимание создателей к тонкостям снайперской тактики. Однако рецензенты упрекают сценаристов в предсказуемости сюжетной линии мести и использовании классических жанровых штампов голливудских боевиков.

"Первые дни"

Рейтинг IMDb – 7,6

Шестисерийный проект рассказывает несколько отдельных человеческих историй, происходивших в Киеве в конце февраля и в начале марта 2022 года. Музыкант остается ухаживать за брошенными животными, мама заботится о ребенке в условиях артиллерийских обстрелов, а обычные горожане записываются в территориальную оборону. Каждая серия фиксирует превращение обычных гражданских людей в сплоченную силу сопротивления.

"Первые дни": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе "Кинориум" международные обозреватели положительно оценили искреннюю идею сериала и его акцент на стойкости обычных украинцев. Несмотря на это, отдельные рецензенты считают тон некоторых историй слишком оптимистичным и легким для тех трагических обстоятельств, в которых оказались жители столицы в первые дни вторжения.

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