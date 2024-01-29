После просмотра вам захочется сохранить тот вайб, который получили на киносеансе, а новая подборка 24 Канала поможет в этом.
Не упустите На грани с реальностью: 5 остросюжетных фильмов, снятых по мотивам легендарных компьютерных игр
Романтические фильмы для просмотра в паре
"Выйду за тебя"
Год: 2022
Страна: США
В ролях: Дженнифер Лопес, Оуэн Уилсон, Сара Сильверман, Малума, Джимми Фэллон, Джон Брэдли, Катрина Каннингем
Рейтинг IMDb: 6.1
Попзвезды Кэт Вальдес (которую сыграла Дженнифер Лопес) и Бастиан (роль которого исполнил испанский артист Малума) готовятся к роскошной свадьбе. Через мгновение до выхода на сцену Кэт узнает, что любимый изменяет ее с ассистенткой. Так что артистка спонтанно находит замену для жениха прямо из зала. Ее выбор падает на школьного учителя математики.
"Выйду за тебя": смотрите онлайн трейлер фильма
"Любовь в квадрате"
Год: 2021
Страна: Польша
В ролях: Адрианна Хлебицкая, Матеуш Бонасюк, Агнешка Жулевская
Рейтинг IMDb: 5.1
По сюжету, знаменитый журналист и известный бабник начинает переосмысливать свои решения после того, как влюбляется в таинственную модель, которая ведет двойную жизнь.
"Любовь в квадрате": смотрите онлайн трейлер фильма
"Друзья по сексу"
Год: 2011
Страна: США
В ролях: Джастин Тимберлейк, Мила Кунис, Патрисия Кларксон
Рейтинг IMDb: 6.5
Завершаем романтический киновечер популярной комедией с Джастином Тимберлейком и Милой Кунис в главных ролях. Они сыграли рекрутера и артдиректора, которые начинают дружить и их взаимопонимание приводит к случайному сексу без всяких эмоциональных обязательств.
"Друзья по сексу": смотрите онлайн трейлер фильма