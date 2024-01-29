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Не упустите На грани с реальностью: 5 остросюжетных фильмов, снятых по мотивам легендарных компьютерных игр

Романтические фильмы для просмотра в паре

"Выйду за тебя"

Год: 2022

Страна: США

В ролях: Дженнифер Лопес, Оуэн Уилсон, Сара Сильверман, Малума, Джимми Фэллон, Джон Брэдли, Катрина Каннингем

Рейтинг IMDb: 6.1

Попзвезды Кэт Вальдес (которую сыграла Дженнифер Лопес) и Бастиан (роль которого исполнил испанский артист Малума) готовятся к роскошной свадьбе. Через мгновение до выхода на сцену Кэт узнает, что любимый изменяет ее с ассистенткой. Так что артистка спонтанно находит замену для жениха прямо из зала. Ее выбор падает на школьного учителя математики.

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"Любовь в квадрате"

Год: 2021

Страна: Польша

В ролях: Адрианна Хлебицкая, Матеуш Бонасюк, Агнешка Жулевская

Рейтинг IMDb: 5.1

По сюжету, знаменитый журналист и известный бабник начинает переосмысливать свои решения после того, как влюбляется в таинственную модель, которая ведет двойную жизнь.

"Любовь в квадрате": смотрите онлайн трейлер фильма

"Друзья по сексу"

Год: 2011

Страна: США

В ролях: Джастин Тимберлейк, Мила Кунис, Патрисия Кларксон

Рейтинг IMDb: 6.5

Завершаем романтический киновечер популярной комедией с Джастином Тимберлейком и Милой Кунис в главных ролях. Они сыграли рекрутера и артдиректора, которые начинают дружить и их взаимопонимание приводит к случайному сексу без всяких эмоциональных обязательств.

"Друзья по сексу": смотрите онлайн трейлер фильма