Старый украинский сериал, который надо посмотреть на Пасху всей семьей

Пасха – это праздник, когда за столом собирается большая семья. Один из лучших способов объединить всех общим занятием во время праздников – просмотр интересного украинского сериала. В частности, речь идет о ленте "Сага".

В материале 24 Канала рассказываем, почему этот сериал может стать хорошим вариантом для семейного просмотра, о чем его сюжет и кто исполнил главные роли.

О чем украинский сериал "Сага"?

Сюжет разворачивается вокруг истории семьи Казаков. События начинаются еще перед Первой мировой войной и продолжаются на протяжении столетия.

Зритель наблюдает за историей страны, ее испытаниями и ключевыми событиями сквозь призму одной семьи: оккупацию Киева 1941 года, трагедию Чернобыльской АЭС, распад СССР, провозглашение независимости Украины, Оранжевую революцию и Евромайдан.

Сага": смотрите онлайн трейлер сериала

Через судьбу этой семьи показано, как разные поколения становятся свидетелями и участниками важных исторических событий, а также как даже ближайшие родственники могут оказаться по разные стороны баррикад.

Что известно о сериале "Сага"?

Премьера этой увлекательной драматической истории состоялась в октябре 2020 года. Сериал идеально подойдет тем, кому понравилась лента "И будут люди", а также всем, кто интересуется историей Украины.

Сериал насчитывает 12 эпизодов и имеет высокий рейтинг на IMDb – 8,5 балла из 10 возможных.

Главные роли в сериале исполнили украинские актеры: Ада Роговцева (Богдана в старости), Лилия Цвеликова (Богдана в юности), Дарья Плахтий (Кристина), Александр Печерица, Григорий Бакланов, Яков Кучеревский и другие. Во второстепенных ролях также появились Виктор Жданов, Елена Хохлаткина, Николай Боклан, Наталья Денисенко и другие.

Какие комедии посмотреть на Пасху?

Если же вы хотите от души посмеяться всей семьей на Пасху, обратите внимание на украинские комедии:

"Крашанка",

"Ну мам!",

"Я, "Победа" и Берлин",

"Поймать Кайдаша",

"Люксембург, Люксембург" и другие.

Выбирайте историю для своей семьи и наслаждайтесь теплыми моментами вместе.