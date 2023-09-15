И посмеяться, и поплакать: 10 лучших фильмов для осенних вечеров
Очень часто мы тратим много времени на поиск хорошего фильма для вечернего просмотра. Иногда такие попытки потенциально обречены на провал. Осенние вечера часто хочется провести дома, за просмотром чего-то атмосферного.
24 Канал подготовил подборку десятки лучших разножанровых кинолент, которые точно попадут в личную коллекцию ценителей крутого кино. Запасайтесь попкорном и выбирайте то, что по душе.
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10 лучших фильмов под любое настроение
"Дневники принцессы" 1 и 2 части (2001 год) – комедия о школьнице, которая узнает, что имеет королевское происхождение и является главной претенденткой на трон в небольшой стране Дженовии. От выбора девушки зависит не только ее жизнь, но и судьба всей страны. К слову, эта кинолента стала дебютной для актрисы Энн Гетевей.
"Дневники принцессы" / Фото IMDb
"Алиса в стране чудес" (2010 год) – фэнтези-фильм о девушке, которая из-за необычного кролика, одетого в камзол, перевернула свою жизнь с ног на голову, когда побежала за ним и упала в довольно странную нору. С этого момента и начались необычные приключения Алисы в странной стране с причудливыми героями. Отдельно отдадим должное Джонни Деппу за роль Шляпника. В 2016 году вышло продолжение истории – "Алиса в Зазеркалье".
"Дождливый день в Нью-Йорке" (2019 год) – мелодрама вращается вокруг юной студентки факультета журналистики и ее любимого. Однажды паре представилась прекрасная возможность взять интервью у известного кинорежиссера, но по прибытию в город, который никогда не спит, на пару ждал ряд проблем, которые дали трещину в отношениях.
"Эдвард руки-ножницы" (1990 год) – фэнтези-фильм с невероятно увлекательным сюжетом о существе, созданном одним ученым. Из-за внешнего вида он не имел знакомых и друзей, но все изменилось с появлением в его жизни милой девушки Пег.
"Эдвард руки-ножницы" / Фото IMDb
"Последняя любовь мистера Моргана" (2013 год) – драма, рассказывающая о потере близкого человека, чувстве одиночества и ненужности этому миру. Но за черной пеленой горечи потери любви, на замену приходит яркий свет в виде веселой парижанки из автобуса.
"1+1" (2011 год) – невероятная драма, основанная на реальных событиях, о двух мужчинах, разных по социальным статусам и ролям, что вовсе не стало препятствием в их дальнейшей дружбе.
"Третий лишний" (2012 год) – комедия о муже и его лучшем друге детства медведе Теда, который странным образом научился говорить.
"Остров проклятых" 18+ (2010 год) – психологический ретро-триллер, рассказывающий историю двух мужчин, прибывших в психушку найти опасную беглянку, которая утопила своих детей. Но действительно ли это основная причина приезда на остров?
"Три метра над уровнем неба" (2010 год) – драма, которая разобьет сердце величайшим критикам. Она – порядочная девушка с принципами, а он – плохой парень, который всегда находится в центре внимания девушек. Два параллельных мира, которые стали одним целым вопреки мнению общества. Но будет ли это вечно?
"Дьявол носит Prada" (2006 год) – драма с нотками комедии о юной девушке журналистке, которая попадает на работу в одно из лучших модных изданий. Однако строгая руководительница уже на грани, чтобы уволить ассистентку, но в один день девушка решает кардинально изменить себя.
"Дьявол носит Prada" / Фото IMDb