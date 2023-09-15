24 Канал подготовил подборку десятки лучших разножанровых кинолент, которые точно попадут в личную коллекцию ценителей крутого кино. Запасайтесь попкорном и выбирайте то, что по душе.

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10 лучших фильмов под любое настроение

"Дневники принцессы" 1 и 2 части (2001 год) – комедия о школьнице, которая узнает, что имеет королевское происхождение и является главной претенденткой на трон в небольшой стране Дженовии. От выбора девушки зависит не только ее жизнь, но и судьба всей страны. К слову, эта кинолента стала дебютной для актрисы Энн Гетевей.



"Дневники принцессы" / Фото IMDb

"Алиса в стране чудес" (2010 год) – фэнтези-фильм о девушке, которая из-за необычного кролика, одетого в камзол, перевернула свою жизнь с ног на голову, когда побежала за ним и упала в довольно странную нору. С этого момента и начались необычные приключения Алисы в странной стране с причудливыми героями. Отдельно отдадим должное Джонни Деппу за роль Шляпника. В 2016 году вышло продолжение истории – "Алиса в Зазеркалье".

"Дождливый день в Нью-Йорке" (2019 год) – мелодрама вращается вокруг юной студентки факультета журналистики и ее любимого. Однажды паре представилась прекрасная возможность взять интервью у известного кинорежиссера, но по прибытию в город, который никогда не спит, на пару ждал ряд проблем, которые дали трещину в отношениях.

"Эдвард руки-ножницы" (1990 год) – фэнтези-фильм с невероятно увлекательным сюжетом о существе, созданном одним ученым. Из-за внешнего вида он не имел знакомых и друзей, но все изменилось с появлением в его жизни милой девушки Пег.



"Эдвард руки-ножницы" / Фото IMDb

"Последняя любовь мистера Моргана" (2013 год) – драма, рассказывающая о потере близкого человека, чувстве одиночества и ненужности этому миру. Но за черной пеленой горечи потери любви, на замену приходит яркий свет в виде веселой парижанки из автобуса.

"1+1" (2011 год) – невероятная драма, основанная на реальных событиях, о двух мужчинах, разных по социальным статусам и ролям, что вовсе не стало препятствием в их дальнейшей дружбе.

"Третий лишний" (2012 год) – комедия о муже и его лучшем друге детства медведе Теда, который странным образом научился говорить.



"Третий лишний" / Фото IMDb

"Остров проклятых" 18+ (2010 год) – психологический ретро-триллер, рассказывающий историю двух мужчин, прибывших в психушку найти опасную беглянку, которая утопила своих детей. Но действительно ли это основная причина приезда на остров?

"Три метра над уровнем неба" (2010 год) – драма, которая разобьет сердце величайшим критикам. Она – порядочная девушка с принципами, а он – плохой парень, который всегда находится в центре внимания девушек. Два параллельных мира, которые стали одним целым вопреки мнению общества. Но будет ли это вечно?

"Дьявол носит Prada" (2006 год) – драма с нотками комедии о юной девушке журналистке, которая попадает на работу в одно из лучших модных изданий. Однако строгая руководительница уже на грани, чтобы уволить ассистентку, но в один день девушка решает кардинально изменить себя.



"Дьявол носит Prada" / Фото IMDb

Автор: Марта Гнат