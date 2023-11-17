Ко Дню студента: 5 фильмов для атмосферного вечера с друзьями

Каждый год 17 ноября в Украине и мире отмечают День студента. Это прекрасная возможность провести время в компании друзей, вспомнить самые яркие моменты и немного отвлечься от повседневной рутины.

День студента всегда ассоциировался с вечеринками и весельем, однако в Украине идет война, поэтому сейчас выбирают атмосферные и камерные празднования. Одним из вариантов, как отметить этот день, – просмотреть фильм в компании друзей. 24 Канал приготовил подборку картин разных жанров, в которой точно выберете что-то для себя. Готовьте вкусности, устраивайтесь удобнее и наслаждайтесь просмотром!

Интересно О фильме "Мы были рекрутами", документалистике и художественном кино: интервью с Любомиром Левицким

"Социальная сеть"

Год: 2010

Рейтинг IMDb: 7.8

В этом фильме вы узнаете историю создания одной из самых популярных социальных сетей – Facebook. Успех этой соцсети навсегда изменил жизнь студентов однокурсников гарвардского университета. Мир узнал о Facebook в 2004 году и уже через несколько лет его основатели стали самыми молодыми мультимиллионерами США. Каков был путь 19-летнего студента Марка Цукерберга к всемирному признанию – узнайте в фильме.

"Социальная сеть": смотрите онлайн трейлер фильма

"Идеальное свидание"

Кіно навчає нас вірити в неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Год: 2019

Рейтинг IMDb: 7.0

Брукс Ретиган – перспективный студент, мечтающий поступить в Йельский университет, однако нет денег на обучение там. По вечерам он подрабатывает в местном кафе, но накопленных средств хватило бы только на первый взнос. Из-за финансовых проблем парень решает предоставлять эскорт-услуги – через мобильное приложение девушки могут арендовать его как бойфренда. Это приносит ему не только хороший заработок, но и популярность. Впоследствии Брукс наконец-то осознает, что на самом деле ему нужно от жизни.

"Идеальное свидание": смотрите онлайн трейлер фильма

"Душа компании"

Год: 2018

Рейтинг IMDb: 5.6

Домохозяйка Динна переживает сложный этап в жизни – развод с мужем. В то время она решает кардинально изменить свою жизнь и получить высшее образование. Одновременно с дочерью Динна подает документы в университет. Благодаря таланту устраивать вечеринки женщина очень быстро становится знаменитостью университетских соцсетей.

"Душа компании": смотрите онлайн трейлер фильма

"Двадцать одно"

Год: 2008

Рейтинг IMDb: 6.8

Бен Кэмпбелл мечтает учиться в Гарварде, однако для этого нужно 300 тысяч долларов, которых у него нет. Однажды он знакомится с профессором математики Мики Роузом, который просчитал, как, использовав математику и сноровку, можно ограбить Вегас на несколько миллионов.

"Двадцать одно": смотрите онлайн трейлер фильма

"Идеальный голос"

Год: 2012

Рейтинг IMDb: 7.1

Закрывает нашу подборку фильм о талантливой ди-джейке Бэке Митчелл, которая стала студенткой Барденского университета, потому что так хотел папа. В учебном заведении девушка знакомится с руководителями музыкального коллектива "Беллы", выступающего акапельно. Бэка соглашается стать одной из участниц и вместе с друзьями начинает путь на большую сцену. Но что помешает?

"Идеальный голос": смотрите онлайн трейлер фильма