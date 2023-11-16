По случаю праздника 24 Канал подготовил подборку лент, с которыми можно погрузиться в мир радио и телевидения, увидеть, как все устроено по ту сторону камер.

Не упустите Чтобы посмеяться и поплакать: 4 крутых фильма и сериалов о футбольных фанатах

Фильм "Телесеть"

Рейтинг IMDb: 8.1

Год: драма

Жанр: 1976

Четвертый канал постоянно борется за зрителя. Теперь новости больше похожи на развлекательное шоу, где главное поразить и удержать внимание. Телеведущий Говард Билл находится на грани нервного срыва, поскольку его рейтинги начинают падать. В прямом эфире он объявляет о готовности покончить жизнь самоубийством.

"Телесеть": смотрите онлайн трейлер фильма

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Сериал "Утреннее шоу"

Рейтинг IMDb: 8.2

Год: 2019 – 2023

Жанр: драма

Количество сезонов: 3

Количество серий: 30

Алекс Леви и Митч Кесслер – ведущие утренней программы на вымышленном телеканале UBA. Их дуэт обожает вся Америка, но из-за скандала он распадается. За несколько часов до начала эфира Митча увольняют из-за обвинений в сексуальном насилии, поступивших сразу от нескольких сотрудниц канала.

Президент канала Кори Эллисон не торопится продолжать сотрудничество с коллегой Кесслера – Алексом. Однако ведущая решает действовать на опережение и в прямом эфире произносит речь, поддерживающую движение #MeToo. Так девушка освобождает себя от какой-либо ответственности за действия соведущего.

"Утреннее шоу": смотрите онлайн трейлер сериала

Сериал "Служба новостей"

Рейтинг IMDb: 8.6

Год: 2012 – 2014

Жанр: драма

Количество сезонов: 3

Количество серий: 25

Если вы хотите узнать больше о буднях новостного телеканала, то этот сериал именно для вас. Руководитель отдела Скиннер считает, что программы нужно разнообразить, поэтому приглашает на работу известную журналистку Маккензи Макхейл. Не смотря на рейтинги, она предлагает правдиво освещать события. Примут ли Маккензи в коллективе и как отнесутся к ее стратегии?

"Служба новостей": смотрите онлайн трейлер сериала

Фильм "Гола правда"

Рейтинг IMDb: 6.4

Год: 2019

Жанр: комедия, мелодрама

Этот фильм идеально подойдет тем, кто вечером четверга хочет посмотреть что-нибудь легкое и непринужденное. Главная героиня – не только сексуальная блондинка, но и телепродюсер с непоколебимыми моральными принципами. Сможет ли красавица найти общий язык со звездой нового телешоу, совсем не признающего равенства полов, субординации и живущего по принципу "секс, наркотики и рок-н-ролл"?

"Гола правда": смотрите онлайн трейлер фильма

Фильм "Доброе утро, Вьетнам!"

Рейтинг IMDb: 7.3

Год: 1987

Жанр: драма, комедия, военный, биографический

Завершает нашу подборку фильм, происходящий в 1965 году во Вьетнаме. Главным героем является рядовой Эдриан Кронауэр, способный рассмешить любого. Он начинает службу в Сайгоне, где его назначают ведущим на армейской радиостанции. Оптимистичный и харизматичный мужчина сразу полностью меняет скучную рутину радиопередач. После нескольких выходов в эфир он становится любимцем солдат, однако это совсем не нравится армейскому руководству.

"Доброе утро, Вьетнам!": смотрите онлайн трейлер фильма