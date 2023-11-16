З нагоди свята 24 Канал підготував добірку стрічок, з якими можна зануритися у світ радіо і телебачення, побачити, як все влаштовано по той бік камер.

Не пропустіть Щоб посміятись і поплакати: 4 круті фільми та серіали про футбольних фанатів

Фільм "Телемережа"

Рейтинг IMDb: 8.1

Рік: драма

Жанр: 1976

Четвертий канал постійно бореться за глядача. Тепер новини більше схожі на розважальне шоу, де головне – вразити та втримати увагу. Телеведучий Говард Білл перебуває на межі нервового зриву, оскільки його рейтинги починають падати. У прямому ефірі він оголошує про готовність покінчити життя самогубством.

"Телемережа": дивіться онлайн трейлер фільму

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Серіал "Ранкове шоу"

Рейтинг IMDb: 8.2

Рік: 2019 – 2023

Жанр: драма

Кількість сезонів: 3

Кількість серій: 30

Алекс Леві та Мітч Кесслер – ведучі ранкової програми на вигаданому телеканалі UBA. Їхній дует обожнює вся Америка, але через скандал він розпадається. За кілька годин до початку ефіру Мітча звільняють через звинувачення у сексуальному насильстві, які надійшли одразу від кількох співробітниць каналу.

Президент каналу Корі Еллісон не квапиться продовжувати співпрацю з колегою Кесслера – Алекс. Однак ведуча вирішує діяти на випередження та в прямому ефірі виголошує промову, якою підтримує рух #MeToo. Так дівчина звільняє себе від будь-якої відповідальності за дії співведучого.

"Ранкове шоу": дивіться онлайн трейлер серіалу

Серіал "Служба новин"

Рейтинг IMDb: 8.6

Рік: 2012 – 2014

Жанр: драма

Кількість сезонів: 3

Кількість серій: 25

Якщо ви прагнете дізнатися більше про будні новинного телеканалу, то цей серіал саме для вас. Керівник відділу Скіннер вважає, що програми потрібно урізноманітнити, тому запрошує на роботу відому журналістку Маккензі Макхейл. Не дивлячись на рейтинги, вона пропонує правдиво висвітлювати події. Чи приймуть Маккензі у колективі та як поставляться до її стратегії?

"Служба новин": дивіться онлайн трейлер серіалу

Фільм "Гола правда"

Рейтинг IMDb: 6.4

Рік: 2019

Жанр: комедія, мелодрама

Цей фільм ідеально підійде тим, хто ввечері четверга хоче подивитися щось легке та невимушене. Головна героїня – не лише сексуальна блондинка, а й телепродюсерка з непохитними моральними принципами. Чи зможе красуня знайти спільну мову з зіркою нового телешоу, який зовсім не визнає рівності статей, субординації і живе за принципом "секс, наркотики і рок-н-рол"?

"Гола правда": дивіться онлайн трейлер фільму

Фільм "Доброго ранку, В'єтнам!"

Рейтинг IMDb: 7.3

Рік: 1987

Жанр: драма, комедія, військовий, біографічний

Завершує нашу добірку фільм, події якого відбуваються у 1965 році у В'єтнамі. Головним героєм є рядовий Едріан Кронауер, який здатний розсмішити будь-кого. Він починає службу у Сайгоні, де його призначають ведучим на армійській радіостанції. Оптимістичний та харизматичний чоловік одразу повністю змінює нудну рутину радіопередач. Після кількох виходів в ефір він стає улюбленцем солдатів, однак це зовсім не до вподоби армійському керівництву.

"Доброго ранку, В'єтнам!": дивіться онлайн трейлер фільму