Поскольку во время войны настроения на празднование почти нет, то романтический киновечер – идеальный вариант для поздравления и проведения времени вдвоем, который сейчас изрядно ценен. Выбирайте соответствующий легкий фильм в новой подборке Кино 24.
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"Любовь в квадрате"
Год: 2021
Жанр: комедия
В ролях: Адрианна Хлебицка, Матеуш Банасюк, Агнешка Жулевская
Знаменитый журналист и известный бабник начинает переосмысливать свои решения после того, как влюбляется в таинственную модель. Однако тогда он даже не догадывается, что девушка ведет двойную жизнь.
"Любовь в квадрате": смотрите онлайн трейлер фильма
"Укрощение строптивой"
Год: 2022
Жанр: комедия
В ролях: Магдалена Лампарская, Миколай Рознерски, Петр Цирвус
Молодая ученая, которой разбили сердце, возвращается домой, чтобы начать жизнь сначала. Тогда ее подлый брат нанимает симпатичного незнакомца, чтобы тот убедил ее продать землю.
А в 2023 году вышла вторая часть этой комедии, которая точно не оставит вас равнодушными накануне Дня святого Валентина.
"Укрощение строптивой": смотрите онлайн трейлер фильма
"Горько, горько!"
Год: 2023
Жанр: комедия
В ролях: Матеуш Косьцюкевич, Рафал Заверуха, Зофия Домалик
Харизматичный сердцеед уверен, что сможет влюбить в себя любую женщину. Теперь его главной целью становится упрямая невеста сына перспективного политика. Удастся ли разрушить этот союз?
"Горько, горько!": смотрите онлайн трейлер фильма