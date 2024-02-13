Оскільки у час війни настрою на святкування майже немає, то романтичний кіновечір – ідеальний варіант для привітання та проведення часу вдвох, який зараз неабияк цінний. Обирайте відповідний легкий фільм у новій добірці Кіно 24.
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"Любов у квадраті"
Рік: 2021
Жанр: комедія
У ролях: Адріанна Хлебіцка, Матеуш Банасюк, Агнешка Жулевська
Знаменитий журналіст і відомий бабій починає переосмислювати свої рішення після того, як закохується в таємничу модель. Однак тоді він навіть не здогадується, що дівчина веде подвійне життя.
"Любов у квадраті": дивіться онлайн трейлер фільму
"Приборкання норовливої"
Рік: 2022
Жанр: комедія
У ролях: Маґдалена Лампарська, Міколай Рознерскі, Пьотр Цирвус
Молода вчена, якій розбили серце, повертається додому, щоб почати життя спочатку. Тоді її підлий брат наймає симпатичного незнайомця, щоб той переконав її продати землю.
А у 2023 році вийшла друга частина цієї комедії, яка точно не залишить вас байдужими напередодні Дня святого Валентина.
"Приборкання норовливої": дивіться онлайн трейлер фільму
"Гірко, гірко!"
Рік: 2023
Жанр: комедія
У ролях: Матеуш Косьцюкевич, Рафал Завєруха, Зофія Домалік
Харизматичний серцеїд впевнений, що зможе закохати в себе будь-яку жінку. Тепер його головною ціллю стає вперта наречена сина перспективного політика. Чи вдасться зруйнувати цей союз?
"Гірко, гірко!": дивіться онлайн трейлер фільму