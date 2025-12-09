Что посмотреть с детьми зимой: топ лучших новогодних мультфильмов
- 24 Канал выбрал восемь лучших новогодних мультфильмов для просмотра с детьми, включая "Стражи легенд" и "Полярный экспресс".
- Список также содержит такие мультфильмы: "Клаус", "Рождественская история", "Секретная служба Санта-Клауса", "Миссия: Рождественское спасение" и "Барби и Щелкунчик".
Мировой кинематограф очень богат на мультики для детей. А для зимнего периода есть немало историй, которые запомнятся и понравятся не только малышам, но и взрослым.
24 Канал подобрал восемь лучших новогодних мультфильмов, которые стоит посмотреть с детьми зимой, когда в душе царит вера в чудеса.
Лучшие новогодние мультфильмы
"Стражи легенд", 2012
Рейтинг IMDb: 7,2
Сказочные существа, в которых верят дети – Санта-Клаус, Пасхальный кролик, Зубная Фея, Песчаный человек и озорной Джек Фрост (Джек Холод) – становятся единой командой.
Их задача – защитить детские сны и веру в чудеса от Питча, темного злодея, желающего погрузить мир в страх и мрак. Джек, который долго не понимал своего предназначения, находит свое место среди Стражей и открывает собственную силу.
"Стражи легенд": смотрите онлайн трейлер мультика
"Полярный экспресс", 2004
Рейтинг IMDb: 6,6
В Сочельник мальчик, который перестает верить в Санту, слышит грохот поезда за окном. Это – Полярный экспресс, везет детей прямо на Северный полюс. Он отправляется в волшебное путешествие, где переживает удивительные приключения, встречает новых друзей и проходит собственный путь веры и сомнений.
"Полярный экспресс": смотрите онлайн трейлер мультика
"Нико: Путь к звездам", 2008
Рейтинг IMDb: 6,1
Маленький олененок Нико мечтает найти своего отца – легендарного члена отряда летучих оленей Санты. Несмотря на страх высоты, Нико упорно тренируется летать и отправляется в опасное путешествие вместе с друзьями – белкой Джулиусом и лаской Вилмой.
На пути он преодолевает волков, бури, сомнения и находит самое важное: веру в себя, силу дружбы и семьи.
"Нико: Путь к звездам": смотрите онлайн трейлер мультика
Какие еще новогодние мультики входят в список лучших:
- "Клаус" – рейтинг IMDb: 8,2;
- "Рождественская история" – рейтинг IMDb: 6,8;
- "Секретная служба Санта-Клауса" – рейтинг IMDb: 7,1;
- "Миссия: Рождественское спасение" – рейтинг IMDb: 7,1;
- "Барби и Щелкунчик" – рейтинг IMDb: 6,4.
