В подборке, которую 24 Канал подготовил совместно с Еленой, найдете разные ленты, которые будут интересны для просмотра в паре и вместе с детьми.

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Рождественские фильмы от Елены Светлицкой

"Реальная любовь", 2003

В этом теплом фильме есть все – романтика, страсть, влюбленность, безответная любовь. В нем показаны все оттенки чувств, царящих между влюбленными людьми.

Это кино погрузит вас в легкую романтику и напомнит, что любви подвластен любой возраст. А еще вас ждет блестящий актерский состав – Хью Грант, Кира Найтли, Алан Рикман и другие,

– объяснила Елена.

"Реальная любовь": смотрите онлайн трейлер фильма

Кіно навчає нас вірити в неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

"Дневник Бриджит Джонс", 2001

Это история об одинокой Бриджит, которой уже за тридцать. Она влюблена в своего шефа, а лучшими друзьями девушки есть шоколад и бутылка мартини. Кому Бриджит может рассказать о том, что испытывает на самом деле?

Кто может сказать, что это фильм не для двоих. Но, по моему мнению, – это идеальная романтическая комедия для мужчины, который хочет понять, что действительно нужно женщине для счастья. Рене Зеллвегер, Хью Грант и Колин Ферт в главных ролях,

– поделилась актриса.

"Дневник Бриджит Джонс": смотрите онлайн трейлер фильма

"Настоящий Санта", 2022

В рекомендации от Елены Светлицкой есть и украинская комедия. События в ней происходят в канун Нового года, когда улицы городов сияют праздничными огоньками, а уютные дома наполнены ароматом новогодних вкусностей.

В этом году с Сантой, которого с нетерпением ждут малыши, случилось то, что никто не мог предвидеть – он перестал верить в чудо и сложил полномочия. Чтобы не бросать все дела, Санта продает свой костюм парню, еще меньше верящему в чудеса.

Рождественское украинское кино, которое обрадует вас нашими актерами в главных ролях. Дарья Петрожицкая, Ксения Мишина, Александр Попов и многие другие,

– добавила Елена.

"Настоящий Санта": смотрите онлайн трейлер фильма

"Семейный обмен", 2023

Это новая комедия, совсем недавно вышедшая на Netflix и уже полюбившаяся украинским зрителям. В ней рассказывается о редком событии космического масштаба, которое происходит за несколько дней до Рождества и заставляет родителей поменяться телами со своими детьми.

Это комедия для всей семьи. История о том, как родители обменялись со своими детьми телами. Обещаю, будет очень смешно!

– подчеркнула Елена.

"Семейный обмен": смотрите онлайн трейлер фильма

"Злые девушки", 2004

Елена Светлицкая завершила подборку своим любимым фильмом, который обожала просматривать, когда была подростком. Это история о Кейди Гирон, которая долгое время жила в Африке и училась дома, а теперь вернулась в США и начинает обучение в школе, где действует множество правил и враждующих между собой группировок.

"Злые девушки", а именно Mean girls – был моим любимым фильмом, когда была подростком! В главных ролях Линдси Логан, Рэйчел Мак-Адамс и другие. Это кино перенесет вас в школьное время и заставит посмеяться,

– подчеркнула Елена.

"Злые девушки": смотрите онлайн трейлер фильм