У добірці, яку 24 Канал підготував спільно з Оленою, знайдете різні стрічки, які будуть цікаві для перегляду в парі та разом із дітьми.

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Різдвяні фільми від Олени Світлицької

"Реальне кохання", 2003

У цьому теплому фільмі є все – романтика, пристрасть, закоханість, нерозділене кохання. У ньому показані всі відтінки почуттів, які панують між закоханими людьми.

Це кіно занурить вас в легку романтику і нагадає, що коханню підвладний будь-який вік. А ще на вас чекає блискучий акторський склад – Г'ю Грант, Кіра Найтлі, Алан Рікман та інші,

– пояснила Олена.

"Реальне кохання": дивіться онлайн трейлер фільму

Кіно навчає нас вірити в неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

"Щоденник Бріджит Джонс", 2001

Це історія про самотню Бріджит, якій вже за тридцять. Вона закохана у свого шефа, а найкращими друзями дівчини є шоколад і пляшка мартіні. Кому Бріджит може розповісти про те, що відчуває насправді?

Хтось може сказати, що це фільм не для двох. Але, на мою думку, – це ідеальна романтична комедія для чоловіка, який хоче зрозуміти, що насправді потрібно жінці для щастя. Рене Зеллвегер, Г'ю Грант та Колін Ферт в головних ролях,

– поділилася акторка.

"Щоденник Бріджит Джонс": дивіться онлайн трейлер фільму

"Справжній Санта", 2022

У рекомендації від Олени Світлицької є й українська комедія. Події у ній відбуваються напередодні Нового року, коли вулиці міст сяють святковими вогниками, а затишні оселі наповнені ароматом новорічних смаколиків.

Цього року з Сантою, якого нетерпляче чекають малюки, трапилось те, що ніхто не міг передбачити – він перестав вірити в диво і склав повноваження. Щоб не кидати всі справи, Санта продає свій костюм хлопцю, який ще менше вірить у дива.

Різдвяне українське кіно, яке порадує вас нашими акторами в головних ролях. Дар'я Петрожицька, Ксенія Мішина, Олександр Попов та багато інших,

– додала Олена.

"Справжній Санта": дивіться онлайн трейлер фільму

"Родинний обмін", 2023

Це нова комедія, яка зовсім нещодавно вийшла на Netflix і вже полюбилася українським глядачам. У ній розповідається про рідкісну подію космічного масштабу, яка трапляється за кілька днів до Різдва і змушує батьків помінятися тілами зі своїми дітьми.

Це комедія для всієї родини. Історія про те, як батьки обмінялися зі своїми дітьми тілами. Обіцяю, буде дуже смішно!

– наголосила Олена.

"Родинний обмін": дивіться онлайн трейлер фільму

"Злі дівчата", 2004

Олена Світлицька завершила добірку своїм улюбленим фільмом, який обожнювала переглядати, коли була підлітком. Це історія про Кейді Гірон, яка тривалий час жила в Африці та навчалася вдома, а тепер повернулася до США й розпочинає навчання у школі, де діє безліч правил та угрупувань, які ворогують між собою.

"Злі дівчата", а саме Mean girls – був моїм улюбленим фільмом, коли була підлітком! У головних ролях Ліндсі Логан, Рейчел Мак-Адамс та інші. Це кіно перенесе вас в шкільні часи та змусить посміятися,

– підкреслила Олена.

"Злі дівчата": дивіться онлайн трейлер фільм