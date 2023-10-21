Не сможете оторваться: 5 триллеров, которые вы обязательно должны посмотреть

Женщины в триллере? От фильмов Хичкока до "Основного инстинкта" мы видим, что женские героини занимают важное место в этом жанре. Однако в большинстве своем во всех сюжетах они предстают как жертвы физического или морального насилия.

Что же будет, если женщина оказывается по ту сторону камеры, становится автором триллера и строит свой непредсказуемый и увлекательный сюжет? 24 Канал собрал для вас пять самых ярких примеров украинского и мирового кинематографа.

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"Между нами"

Год: 2023, со 2 ноября в кино

Страна: Украина

Режиссер: Соломия Томащук

Соломия Томащук – украинский режиссер, знакомый зрителю по короткометражным лентам "Поломанные" и "Иди по водам". Уже в этом году во всех кинотеатрах Украины зрители смогут увидеть дебютный полнометражный фильм режиссера в жанре триллера – "Между нами".

Это история о девушке Саше (Анастасия Пустовит – "Когда падают деревья", "Первые ласточки") с травматическим прошлым и хаотическими любовными отношениями, что однажды обращается за помощью к врачу Ани (Ирма Витовская – "Ворота", "Мои мысли тихие", "Коза Ностра. Мама едет", "БожеВольные"). Женщины становятся нужны друг другу, ведь обе внезапно стали заложницами обстоятельств и собственных решений. Что это? Наркотики? Убийство? Любовь? Саша и Аня вынуждены выбирать между правдой и ложью, изменой и верностью.

О том, что так быстро объединило разных людей можно будет увидеть на больших экранах уже со 2 ноября.

"Между нами": смотрите онлайн трейлер фильма

"Попутчик"

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Год: 1953

Страна: США

Режиссер: Айда Лупино

Айда Лупино начинала свой путь, как актриса, позже стала снимать кино и теперь считается одной из самых первых женщин-режиссеров в истории кинематографа.

Ее нуар "Попутчик" – напряженный триллер, повествующий историю убийцы, путешествующего по автостопу по Мексике. Однажды главные герои фильма Рой и Гилберт отправляются на рыбалку. По дороге пара друзей подбирает попутчика, который оказывается маньяком. Фильм вызывает подлинные переживания и страх за героев.

"Попутчик": смотрите онлайн трейлер фильма

"Цена правды"

Год: 2019

Страна: Польша, Великобритания, Украина

Режиссер: Агнешка Голланд

Известный польский режиссер и сценарист Агнешка Голланд в своих фильмах часто обращается к жанру триллера. Одним из таких есть копродукционный фильм Украины, Польши и Великобритании, исторический триллер "Цена правды", рассказывающий миру о Голодоморе в Украине.

Это история журналиста Гарета Джонса, который, надеясь записать интервью со Сталиным, приезжает в Москву в 30-х годах прошлого столетия. Он стремится узнать, откуда у Советского Союза деньги на строительство заводов и закупки алюминия для самолетов? Его ответ в Украине – в домах с мертвыми жителями, осиротевшими детьми и среди русских солдат, которые забирают у крестьян последние продукты.

По жанру это могла быть историческая драма, однако режиссер умело создает атмосферу напряжения и саспенса в важных сценах, тем самым заставляя зрителя чувствовать страх, тревогу и неопределенность, соответствующую жанру триллера.

"Цена правды": смотрите онлайн трейлер фильма

"Властелин бури"

Год: 2008

Страна: США

Режиссер: Кэтрин Бигелоу

Номинированный на 9 премий Оскар, военный триллер "Повелитель бури" получил 6 наград, включая "За лучшую режиссуру", что сделало режиссер Кэтрин Бигелоу первой женщиной-режиссером в истории кинематографа, получившей эту премию.

"Властелин бури" – это история об американском сержанте Вилле Джеймсе, назначенном руководителем подразделения разминирования взрывных устройств в одном из иракских городов. Для Джеймса бомбы – игра, а война – страсть и это создает конфликт между ним и его товарищами по отряду.

Фильм акцентирует внимание на военных и их психологических травмах, тем самым раскрывая героизм и внутреннюю силу человека при экстремальных обстоятельствах.

"Властелин бури": смотрите онлайн трейлер фильма

"Что-то не так с Кевином"

Год: 2011

Страна: США, Великобритания

Режиссер: Линн Рэмси

Фильмы шотландского режиссера и сценаристки Линн Рэмси часто затрагивают тематику детства, горя, вины и смерти. Примечательно, что в фильмах всегда мало диалогов, но используются все возможности изображения, музыки и звукового дизайна, что становится прекрасной средой для построения жанра триллера.

Лента Линн "Что-то не так с Кевином" в свое время получила множество наград на кинофестивалях. Триллер знакомит нас с бывшей писательницей Евой, имеющей напряженные отношения с сыном Кевином с самого его рождения. Мальчик вырос капризным и замкнутым, однако выделялся среди сверстников чрезвычайно развитым интеллектом. Как только Кевин становится подростком, жизнь матери превращается в ад. Несовершеннолетний Кевин способен на ужасающие вещи. Мать пытается понять, что не так и в чем ее вина, но это остается загадкой. Фильм заглядывает в самые сокровенные уголки человеческой души и говорит со зрителем о том о чем так необходимо говорить, создавая психологическую головоломку.

"Что-то не так с Кевином": смотрите онлайн трейлер фильма