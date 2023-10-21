Що ж буде, якщо жінка опиняється по той бік камери, стає авторкою трилера та будує свій непередбачуваний та захопливий сюжет? 24 Канал зібрав для вас 5 найяскравіших прикладів українського та світового кінематографа.

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"Між нами"

Рік: 2023, з 2 листопада у кіно

Країна: Україна

Режисерка: Соломія Томащук

Соломія Томащук – українська режисерка, знайома глядачеві за короткометражними стрічками "Поламані" та "Іди по вод". Вже цього року в усіх кінотеатрах України глядачі зможуть побачити дебютну повнометражну стрічку режисерки у жанрі трилера – "Між нами".

Це історія про дівчину Сашу (Анастасія Пустовіт – "Коли падають дерева", "Перші ластівки") з травматичним минулим та хаотичними любовними стосунками, що одного разу звертається за допомогою до лікарки Ані (Ірма Вітовська – "Брама", "Мої думки тихі", "Коза Ностра. Мама їде", "БожеВільні"). Жінки стають потрібними одна одній, адже обидві раптово стали заручницями обставин і власних рішень. Що це? Наркотики? Вбивство? Любов? Саша та Аня змушені обирати між правдою та брехнею, зрадою та вірністю.

Про те, що так швидко об'єднало геть різних людей можна буде побачити на великих екранах уже з 2 листопада.

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"Попутник"

Рік: 1953

Країна: США

Режисерка: Айда Лупіно

Айда Лупіно починала свій шлях, як акторка, пізніше стала знімати кіно і тепер вважається однією з найперших жінок-режисерок в історії кінематографа.

Її нуар "Попутник" – напружений трилер, що оповідає історію вбивці, який мандрує автостопом по Мексиці. Одного разу головні герої фільму Рой і Гілберт вирушають на риболовлю. Дорогою пара друзів підбирає попутника, який виявляється маніяком. Фільм викликає справжні переживання та страх за героїв.

"Попутник": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ціна правди"

Рік: 2019

Країна: Польща, Велика Британія, Україна

Режисерка: Агнешка Голланд

Знана польська режисерка та сценаристка Агнешка Голланд у своїх фільмах часто звертається до жанру трилера. Одним із таких є копродукційний фільм України, Польщі та Великобританії, історичний трилер "Ціна правди", що розповідає світові про Голодомор в Україні.

Це історія журналіста Ґарета Джонса, який сподіваючись записати інтерв'ю зі Сталіним, приїжджає до Москви у 30-х роках минулого сторіччя. Він прагне дізнатися, звідки у Радянського Союзу гроші на будівництва заводів та закупівлі алюмінію для літаків? Його відповідь в Україні – у хатах з мертвими мешканцями, осиротілими дітьми та поміж російських солдатів, що забирають у селян останні харчі.

За жанром це могла б бути історична драма, проте режисерка вміло створює атмосферу напруги та саспенсу у важливих сценах, тим самим змушуючи глядача відчувати страх, тривогу та невизначеність, що відповідає жанру трилера.

"Ціна правди": дивіться онлайн трейлер фільму

"Володар бурі"

Рік: 2008

Країна: США

Режисерка: Кетрін Бігелоу

Номінований на 9 премій Оскар, воєнний трилер "Володар бурі" здобув 6 нагород, включаючи "За найкращу режисуру", що зробило режисерку Кетрін Бігелоу першою жінкою-режисеркою в історії кінематографа, яка отримала цю премію.

"Володар бурі" – це історія про американського сержанта Віла Джеймса, що призначений керівником підрозділу розмінування вибухових пристроїв в одному з іракських міст. Для Джеймса бомби – гра, а війна – пристрасть і саме це створює конфлікт між ним та його товаришами по загону.

Фільм акцентує на військових та їх психологічних травмах, тим самим розкриваючи героїзм і внутрішню силу людини за екстремальних обставин.

"Володар бурі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Щось не так з Кевіном"

Рік: 2011

Країна: США, Велика Британія

Режисерка: Лінн Ремсі

Фільми шотландської режисерки та сценаристки Лінн Ремсі часто торкаються тематики дитинства, горя, провини та смерті. Примітно, що у її фільмах завжди мало діалогів, але використовуються всі можливості зображення, музики та звукового дизайну, що стає чудовим середовищем для побудови жанру трилера.

Стрічка Лінн "Щось не так з Кевіном" свого часу отримала безліч нагород на кінофестивалях. Трилер знайомить нас з колишньою письменницею Євою, що має напружені стосунки з сином Кевіном від самого його народження. Хлопчик виростав капризним та замкнутим, проте виділявся серед однолітків надзвичайно розвиненим інтелектом. Як тільки Кевін стає підлітком, життя матері перетворюється на пекло. Неповнолітній Кевін здатен на жахливі речі. Матір намагається зрозуміти, що не так і в чому її провина, але це лишається загадкою. Фільм зазирає у найтаємніші закутки людської душі й говорить з глядачем про те про що так необхідного говорити, створюючи психологічну головоломку.

"Щось не так з Кевіном": дивіться онлайн трейлер фільму